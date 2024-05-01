Минус четверть: цены на какао-бобы стремительно упали за 2 дня
Источник:Bloomberg
Котировки фьючерсов на какао-бобы упали более чем на четверть в течение последних двух дней. Это довольно кардинальное изменение учитывая, что в начале года, цены на этот продукт стремительно росли.
Цены на какао
В понедельник фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке упали на 16%, и еще на 13% они снизились на следующий день.
Читайте также Свекла и чеснок бьют рекорды, а помидоры и огурцы еще вырастут: прогноз цен в маеОбратите внимание! Сейчас контракт торгуется на уровне 7,756 тысячи долларов за тонну, хотя еще в конце марта котировки превышали 10 тысяч долларов за тонну.
Опасения рынка относительно урожая в Западной Африке после дождей в регионе немного снизились. Около 75% мирового производства какао приходится на:
- Гану;
- Кот-д'Ивуар;
- Камерун;
- Нигерию.
В Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщили, что инвесторы сократили объем "длинных" позиций в какао до 30,4 тысячи, то есть на 3,3 тысячи, на прошлой неделе. Это минимум за последние 14 месяцев.
Что было раньше
В марте цены на какао достигли нового рекордного показателя – более 11 тысяч долларов за тонну сырья.
Аналитики волновались, что урожай какао в западноафриканских странах очень плохой, из-за чего рынки могут оказаться в условиях дефицита. Из-за этого выросли цены на какао, с января показатель вырос вдвое.
Начали падать акции производителей шоколада. Расходы на производство росли, из-за чего они продавали продукцию с меньшим содержанием какао.