Минус четверть: цены на какао-бобы стремительно упали за 2 дня

1 мая 2024, 13:19
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Источник:

Bloomberg

Котировки фьючерсов на какао-бобы упали более чем на четверть в течение последних двух дней. Это довольно кардинальное изменение учитывая, что в начале года, цены на этот продукт стремительно росли.

Цены на какао

В понедельник фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке упали на 16%, и еще на 13% они снизились на следующий день.

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Обратите внимание! Сейчас контракт торгуется на уровне 7,756 тысячи долларов за тонну, хотя еще в конце марта котировки превышали 10 тысяч долларов за тонну.

Опасения рынка относительно урожая в Западной Африке после дождей в регионе немного снизились. Около 75% мирового производства какао приходится на:

  • Гану;
  • Кот-д'Ивуар;
  • Камерун;
  • Нигерию.

В Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщили, что инвесторы сократили объем "длинных" позиций в какао до 30,4 тысячи, то есть на 3,3 тысячи, на прошлой неделе. Это минимум за последние 14 месяцев.

Что было раньше

  • В марте цены на какао достигли нового рекордного показателя – более 11 тысяч долларов за тонну сырья.

  • Аналитики волновались, что урожай какао в западноафриканских странах очень плохой, из-за чего рынки могут оказаться в условиях дефицита. Из-за этого выросли цены на какао, с января показатель вырос вдвое.

  • Начали падать акции производителей шоколада. Расходы на производство росли, из-за чего они продавали продукцию с меньшим содержанием какао.

Автор: Тетяна Стельмах