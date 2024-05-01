Минус четверть: цены на какао-бобы стремительно упали за 2 дня

Котировки фьючерсов на какао-бобы упали более чем на четверть в течение последних двух дней. Это довольно кардинальное изменение учитывая, что в начале года, цены на этот продукт стремительно росли.

Цены на какао

В понедельник фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке упали на 16%, и еще на 13% они снизились на следующий день.

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Сейчас контракт торгуется на уровне 7,756 тысячи долларов за тонну, хотя еще в конце марта котировки превышали 10 тысяч долларов за тонну.

Опасения рынка относительно урожая в Западной Африке после дождей в регионе немного снизились. Около 75% мирового производства какао приходится на:

Гану;

Кот-д'Ивуар;

Камерун;

Нигерию.

В Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщили, что инвесторы сократили объем "длинных" позиций в какао до 30,4 тысячи, то есть на 3,3 тысячи, на прошлой неделе. Это минимум за последние 14 месяцев.

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