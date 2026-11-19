Утренний эспрессо или капучино вскоре могут приятно удивить своей стоимостью. На мировых рынках формируется мощный тренд, способный изменить цены в кофейнях и супермаркетах.

Почему стоимость кофейных зерен стремительно падает

На мировых биржах, в частности на площадке ICE, декабрьские фьючерсы на арабику подешевели на 3,59%, а январские контракты на робусту потеряли 2,25%, сообщает UkrAgroConsult. Котировки робусты вообще опустились до минимума за последние почти три года. Главная причина такого обвала заключается в ожидании рекордного мирового урожая в сезоне 2026/27 годов, о чем свидетельствуют данные торгов.

Мировое производство кофе может вырасти на 6% и достичь рекордных 189,7 миллиона мешков. Львиную долю этого объема обеспечит Бразилия, где благодаря идеальной погоде и обильным дождям ожидают собрать на 14% больше зерен, чем в прошлом году, о чем говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США. Кроме того, на рынок оказывает давление Вьетнам, который является главным поставщиком робусты в мире.

Обратите внимание! Вьетнамские фермеры уже увеличили экспорт на 61% в октябре, а бразильские поставщики нарастили отгрузки на 23%. Для украинского потребителя это означает, что себестоимость импортного сырья для обжарщиков снижается. Со временем это может остановить постоянный рост цен на кофе в розничных сетях и заведениях общественного питания.

Что происходит с запасами на мировых складах

Ситуация на биржевых складах также подтверждает избыток предложения. По состоянию на середину ноября там накопилось почти 213 тысяч мешков бразильского кофе, что является самым высоким показателем за последние годы. В то же время фактические сертифицированные запасы арабики пока остаются на рекордно низком уровне. Это несколько сдерживает цены от еще более глубокого падения, ведь проверка новых партий требует дополнительного времени.

Важно! В течение предыдущих четырех сезонов подряд мировой рынок кофе находился в условиях жесткого дефицита, что вынуждало владельцев кофеен постоянно повышать цены. Только в сезоне 2025/26 годов производство наконец превысило потребление, сформировав профицит в 3 миллиона мешков, свидетельствуют данные Международной организации по кофе. Однако расслабляться еще рано: климатическое явление Эль-Ниньо может принести засуху в ключевые регионы в конце 2026 года, что вновь создаст риски для будущих урожаев и стоимости вашего утреннего напитка.

Кстати, в Украине стоимость отдельных позиций огурца уже достигла 200 гривен за килограмм. Такой ценовой скачок произошел из-за завершения сезона пленочных теплиц и резкого сокращения предложения.