Все дороже и дороже: что будет с рынком недвижимости в июле

К концу лета и в частности в июле ожидается повышение цен на недвижимость на вторичном рынке. Также увеличится спрос в некоторых регионах.

Чего ждать от рынка недвижимости в июле

На вторичном рынке наблюдается динамика к повышению цен, которая будет продолжаться длительное время, рассказал 24 Каналу специалист по недвижимости Юрий Пита.

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Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины В целом, я бы сказал, что динамика идет к повышению спроса и цен. То, что мы сейчас видим, покупатель, в Киеве в частности, он активен. То есть поиск недвижимости происходит, поэтому это обусловит определенный рост цен. Это мы сейчас о вторичном рынке говорим, потому что он сейчас активнее и на нем больше покупателя. Поэтому в среднем на осень определенно повышение цен ожидается в пределах 10%.

Он добавил, что такая тенденция будет наблюдаться на территориях, где нет хоть каких-то боевых действий или угроз ракетных ударов. Соответственно, наибольший спрос будет в основном в западных регионах.

В ближайший квартал спрос будет, безусловно, в западных регионах – это Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь. В Киеве, как центральная Украина, и, возможно, в Виннице, Житомире, Ровно – тенденции будут все же к увеличению спроса и где-то мы увидим как раз в июль-август, что цены начнут постепенно расти. Где-то осенью будет пик роста, а июль-август будут показывать такую активность,

– добавил Юрий Пита.

Наименьший интерес покупатели будут проявлять в следующих городах:

Харьков;

Запорожье;

Николаев;

Днепр;

Сумы;

Чернигов.

От чего будут зависеть цены на недвижимость

Он добавил, что на цены влияет только активность покупателей – с рыночной точки зрения. А если брать объективные и внешние причины, то это, безусловно, ситуация на фронте, чем она лучше, тем люди психологически более готовы покупать и продавать.

По его словам, на первичном рынке меньше динамика из-за худшего спроса, поэтому он будет возрождаться по другим законам.

Там все будет зависеть, мы так предполагаем, от того, какое будет финансирование застройщиков. Как заработают программы восстановления жилья, похожие на "еОселя". Такие внешние факторы должны оживить этот рынок первичной недвижимости. Иначе будет тяжело, потому что там цена очень большая за счет затрат, а покупателя пока недостаточно,

– объяснил Пита.

Поэтому на первичном рынке будет восстановление более постепенное, чем на вторичном, однако повышение стоимости все же ожидается.

Какая сейчас ситуация с "еОселя"

В июне 2023 года только 5 из 65 действующих банков участвуют в программе "еОселя". А с начала действия программы было выдано свыше 1300 кредитов на общую сумму свыше 1,8 миллиарда гривен, что составляет немногим более 3% общего количества заявок на получение таких кредитов. Однако, по мнению банкира Сергея Мамедова, которое он высказал для 24 Канала, для полной реализации задуманного государству не хватает средств.

Сергей Мамедов Председатель правления ГЛОБУС БАНКА Для удовлетворения потенциального спроса на "еОселя" понадобится до 200 миллиардов гривен, все понимают, что в условиях войны это реализовать будет крайне тяжело.

Он выделил направления, по которым стоит поработать, чтобы государственная ипотека быстро развивалась:

стратегия на непрерывное финансирование программы;

формирование инвестиционных источников, в том числе от иностранных финансовых и инвестиционных организаций под государственные гарантии.

"Лакмусом" эффективности "еОселя" будет рост количества коммерческих банков, вовлеченных в эту программу, а ежемесячно каждый банк-участник программы будет заключать в среднем до 100 ипотечных договоров. То есть эффективная программа – это около 1000 сделок ежемесячно с мощным акцентом на первичный рынок. Но такая перспектива станет возможной уже после победы в войне.

– подчеркнул Сергей Мамедов.

Также он добавил, что во втором полугодии в сегменте кредитования будет наблюдаться постепенное усиление конкуренции банков за клиента, а благодаря стабильной экономической ситуации ближе к концу года следует ожидать снижения процентов почти по всем кредитным программам.

Что со спросом на "еОселя"

По данным президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, которыми он поделился с 24 Каналом, аккредитованные под "еОселя" объекты первичного рынка находятся в состоянии активного строительства (готовность от 40% до 80%) с обязательным соблюдением запланированных сроков завершения строительных работ.

Лев Парцхаладзе Президент Конфедерации строителей Украины Государственная ипотека в объектах на этапе строительства свидетельствует о важности построения нового первичного рынка по мировым принципам, а также о высоком уровне ответственности девелоперов перед своими клиентами, что очень важно в условиях войны. Это знаковое событие – результат кропотливой работы и взаимодействия органов власти, профессиональных сообществ и коммерческих банков.

Большинство потенциальных заемщиков интересуют одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 до 70 квадратных метров в новостройках Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Луцка и ряде других украинских городов.

Он отметил, что в условиях градостроительной реформы, направленной на преодоление коррупции, установление полностью прозрачных условий ведения бизнеса и повышения защиты покупателей-инвесторов жилья, приход "еОселя" на первичный рынок является знаковым событием.