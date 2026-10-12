Удар по рынку батарей: почему цены на китайский литий обвалились на 10%

Глобальный рынок материалов для аккумуляторов неожиданно охватила волна резкого падения. Новые геополитические договоренности вынуждают инвесторов срочно пересматривать свои прогнозы относительно будущего отрасли.

Что произошло на мировом рынке лития

Фьючерсы на китайский литий резко обвалились на фоне нового соглашения об ограничении экспорта гибридных автомобилей в Европейский Союз. На торгах в Гуанчжоу самый активный контракт потерял сразу 10%, опустившись до отметки 104 740 юаней (около 15 649 долларов) за тонну, о чем пишет Bloomberg.

Литий является ключевым компонентом для производства батарей. Его удешевление теоретически может привести к снижению стоимости аккумуляторов, а следовательно – и самих электромобилей, и систем хранения энергии для конечного потребителя. Однако для китайской промышленности это серьезный удар, ведь только за прошлый месяц цены на это сырье уже потеряли четверть своей стоимости из-за опасений по поводу падения спроса.

Какие прогнозы дают аналитики на ближайшие годы

Баланс спроса и предложения на этот минерал уверенно смещается в сторону снижения цен. По прогнозам банка Goldman Sachs, уже в четвертом квартале китайский и мировой рынки перейдут от дефицита к балансу. Более того, в следующие два года ожидается избыток сырья из-за замедления роста секторов электромобилей и меньшей потребности компаний в накоплении запасов.

Обратите внимание! Евросоюз заявил, что Пекин согласился существенно сократить продажи своих гибридных транспортных средств в европейский блок. Ранее экспорт китайских гибридов в ЕС стремительно рос, поскольку они избегали жестких пошлин, которые Брюссель ввел на полностью электрические автомобили в 2024 году. Напомним, что еще в августе на долю китайских брендов приходилась почти четверть всех продаж гибридных автомобилей в Европе, что создавало угрозу масштабной торговой войны.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия официально объявила о запуск 46 новых стратегических проектов, призванных устранить зависимость ЕС от китайского сырья.