Что произошло на мировом рынке лития

Фьючерсы на китайский литий резко обвалились на фоне нового соглашения об ограничении экспорта гибридных автомобилей в Европейский Союз. На торгах в Гуанчжоу самый активный контракт потерял сразу 10%, опустившись до отметки 104 740 юаней (около 15 649 долларов) за тонну, о чем пишет Bloomberg.

Литий является ключевым компонентом для производства батарей. Его удешевление теоретически может привести к снижению стоимости аккумуляторов, а следовательно – и самих электромобилей, и систем хранения энергии для конечного потребителя. Однако для китайской промышленности это серьезный удар, ведь только за прошлый месяц цены на это сырье уже потеряли четверть своей стоимости из-за опасений по поводу падения спроса.

Какие прогнозы дают аналитики на ближайшие годы

Баланс спроса и предложения на этот минерал уверенно смещается в сторону снижения цен. По прогнозам банка Goldman Sachs, уже в четвертом квартале китайский и мировой рынки перейдут от дефицита к балансу. Более того, в следующие два года ожидается избыток сырья из-за замедления роста секторов электромобилей и меньшей потребности компаний в накоплении запасов.

Обратите внимание! Евросоюз заявил, что Пекин согласился существенно сократить продажи своих гибридных транспортных средств в европейский блок. Ранее экспорт китайских гибридов в ЕС стремительно рос, поскольку они избегали жестких пошлин, которые Брюссель ввел на полностью электрические автомобили в 2024 году. Напомним, что еще в августе на долю китайских брендов приходилась почти четверть всех продаж гибридных автомобилей в Европе, что создавало угрозу масштабной торговой войны.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия официально объявила о запуск 46 новых стратегических проектов, призванных устранить зависимость ЕС от китайского сырья.