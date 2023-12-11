В Украине существенно подорожали мандарины из Турции

В последние несколько недель в Украине фиксируют значительный рост цен на турецкие мандарины. В среднем эти фрукты подорожали на 30%.

Почему цена растет

Аналитики EastFruit считают, что такой скачок связан с удорожанием транспортировки в результате дождей в турецком регионе Мерсин. Осадки обусловили задержки с отгрузкой и уборкой мандаринов.

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Турция является одним из крупнейших экспортеров мандарина в мире, поэтому это отразилось на ценах по всему европейскому региону.

Какая ситуация на рынках

В настоящее время турецкие садоводы продают мандарины по 0,30 – 0,35 доллара за килограмм. А готовые к экспорту фрукты стоят около 55 центов за килограмм. Самые большие рынки сбыта для Турции – это Ирак и Украина. А в ЕС крупнейшими рынками сбыта являются Польша и Румыния.

В то же время в Центральной Азии цены на мандарин значительно ниже, чем в европейском регионе. Это связано с активным наращиванием экспорта в Пакистане, который предлагает продукцию по заниженным ценам и вытесняет с рынка Китай и Турцию.