Морковь дешевеет: сколько сейчас стоит килограмм в супермаркетах Украины

В Украине уже вторую неделю подряд снижаются отпускные цены на морковь из-за избытка предложения и ослабления спроса. В то же время в супермаркетах этот популярный овощ по-прежнему стоит значительно дороже, чем год назад.

Морковь в Украине дешевеет из-за избытка предложения

В Украине уже вторую неделю подряд снижаются отпускные цены на морковь. Аналитики EastFruit объясняют такую динамику избытком предложения корнеплода на рынке, в то время как спрос на него остается относительно невысоким.

В настоящее время основные продажи моркови осуществляются по цене 18–26 гривен за килограмм. Это примерно на 10% меньше, чем неделей ранее.

Дополнительным фактором давления на цены является активная уборка урожая практически во всех регионах Украины. Производители получают значительные объемы продукции, но не имеют достаточно активного спроса, поэтому вынуждены идти на уступки покупателям.

В то же время, несмотря на нынешнее подешевение, морковь остается значительно дороже, чем в прошлом году. По данным EastFruit, сейчас отпускные цены на этот овощ в среднем примерно вдвое выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Таким образом, ситуация на рынке постепенно меняется в пользу покупателей: увеличение предложения и активная уборка нового урожая создают условия для дальнейшего давления на цены.

Сколько стоит морковь в супермаркетах Украины

Розничные цены остаются выше отпускных, а стоимость зависит от сети, формата продажи и сорта моркови. По актуальным данным онлайн-магазинов, в популярных супермаркетах Украины цена за килограмм выглядит так:

АТБ – около 28,89 гривны за килограмм по акционному предложению; обычная цена указана на уровне 35,89 гривны.

NOVUS – около 32,69 гривны за килограмм за молодую морковь в актуальном каталоге.

VARUS – около 34,90 гривны за килограмм за морковь на развес в одном из актуальных региональных каталогов сети.

"Сильпо" – около 55,19 гривны за килограмм за фасованную морковь; при этом данная позиция на момент проверки была помечена как закончившаяся.

Цены могут существенно различаться в зависимости от города и конкретного магазина. Например, в VARUS также доступны другие виды моркови: очищенная и молодая, которые стоят дороже обычной моркови на развес.

Итак, самую низкую цену среди проверенных предложений на данный момент можно найти в АТБ, если воспользоваться акционным предложением. В то же время в разных сетях разница в стоимости может быть довольно существенной, поэтому перед покупкой стоит проверять актуальные цены в конкретном магазине.

Кстати, Херсонская область, которая традиционно ассоциируется с самыми известными украинскими арбузами, начала активный сезон сбора урожая. Несмотря на постоянные российские обстрелы, местные аграрии рассчитывают собрать около 25 тысяч тонн бахчевых культур.