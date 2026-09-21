Обвал цен на морковь: сколько сейчас стоит килограмм в супермаркетах

Осенний сезон принес украинцам приятные новости с продовольственных рынков, ведь цены на популярный овощ из борщового набора начали стремительно снижаться. Фермеры вынуждены переписывать ценники чуть ли не каждый день, пытаясь как можно быстрее распродать урожай.

Почему фермеры массово распродают урожай

Осенний сезон принес украинцам приятные новости с продуктовых рынков, ведь стоимость популярных овощей из борщевого набора начала стремительно снижаться. Фермеры вынуждены переписывать ценники на такие овощи, как морковь, чуть ли не каждый день, пытаясь как можно быстрее распродать урожай, о чем свидетельствуют данные мониторинга EastFruit.

За последние полтора месяца производители существенно снизили отпускные цены на морковь урожая 2026 года. Только за прошедшую неделю стоимость упала в среднем на 10%, и сейчас фермеры готовы отдавать корнеплод по 9–15 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Отраслевые эксперты объясняют такую динамику просто: на рынке образовался огромный избыток продукции. Аграриям нужно срочно сбыть средние сорта моркови, которые не подходят для длительного зимнего хранения. В то же время розничные сети и оптовики не спешат закупать большие партии, жалуясь на вялый спрос среди украинцев.

Несмотря на нынешний ценовой спад, стоит помнить, что овощи по-прежнему обходятся украинцам дороже, чем в прошлом году. Сейчас морковь на отечественном рынке стоит в среднем на 32% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако ключевые игроки рынка прогнозируют, что если покупательская активность не возрастет, цены продолжат падать.

Сколько стоит морковь в популярных супермаркетах

Для обычного потребителя это означает отличную возможность сэкономить на базовых продуктах. Мы проанализировали актуальные предложения в больших торговых сетях Украины по состоянию на конец сентября:

"АТБ" предлагает очищенную морковь в среднем по 14,50 гривны за килограмм;

предлагает очищенную морковь в среднем по 14,50 гривны за килограмм; в сети "Сильпо" цены начинаются от 15,90 гривны;

цены начинаются от 15,90 гривны; "Novus" продает овощ по 15,49 гривны за килограмм;

продает овощ по 15,49 гривны за килограмм; В "Ашане" килограмм моркови первого сорта обойдется примерно в 14,90 гривны.

Поэтому сейчас идеальное время для тех, кто планирует заниматься консервированием или просто хочет выгодно пополнить домашние запасы. Ранее же мы писали о том, что с начала сентября в Украине растет стоимость огурцов. По словам экспертов, главная причина подорожания кроется в сокращении предложения.