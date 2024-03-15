Сколько денег потеряла бы Россия, если бы цену на нефть ограничили до 30 долларов

Отчет Центра исследования энергии и чистого воздуха показывает, что ограничение цены российской нефти на уровне 30 долларов за баррель привело к уменьшению доходов России на 46 миллиардов евро. То есть на 25% с момента введения санкций в декабре 2022 года до конца февраля 2024 года.

Как бы повлияло ограничение цены

В феврале средняя цена Urals и East Siberia Pacific Ocean выросла на соответственно 14% и 3%. Стоимость обоих сортов сейчас значительно превышает установленный ценовой предел. Средняя цена на Urals в феврале составила 73,21 доллара США за баррель, а на ESPO - 77,27 доллара за баррель.

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Согласно отчету, ограничение цены на уровне 30 долларов за баррель уменьшило бы доходы России на 46 млрд евро (25%) с момента введения санкций в декабре 2022 года до конца февраля 2024 года. Только в феврале ограничение цены уменьшило бы доходы на 26%, то есть 3,45 миллиарда евро.

! Согласно анализу отчета, от начала санкций до конца февраля полное соблюдение верхнего предела цены привело бы к уменьшению доходов России на 9% - 15,81 миллиарда евро. Только в феврале это привело бы к уменьшению доходов на 9%.

Доходы растут

В отчете CREA отмечается, что доходы России от морского экспорта сырой нефти в феврале выросли на 12%, что составляет около 24 миллионов евро в день. Такой рост зафиксировали впервые за последние три месяца.

Таким образом, ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива выросли на 2% по сравнению с предыдущим периодом. Однако этот рост экспортных поступлений был связан с повышением цен на российскую нефть в течение месяца, а не с увеличением объемов ее экспорта. Наоборот, объем экспорта сократился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

! В феврале 45% российской нефти и нефтепродуктов было перевезено танкерами, на которые распространяется ограничение цены на нефть. Остальные были перевезены "теневыми" танкерами и не подпадали под действие политики ограничения цен.