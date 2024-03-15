Как выросли доходы России

В отчете Центра исследования энергии и чистого воздуха (CREA) говорится о том, что доходы России от морского экспорта сырой нефти в феврале выросли на 12%, что составляет около 24 миллионов евро в день.

Читайте также: США против стратегического союзника Путина: кто помогает России получать оружие

Заметьте! В феврале 2024 года, впервые за последние три месяца, ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива выросли на 2%.

При этом, рост экспортных поступлений был связан с ростом цен на российскую нефть в течение месяца, а не с увеличением объемов ее экспорта. Дело в том, что он сократился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя цена на Urals и East Siberia Pacific (ESPO) выросла на 14% и 3% соответственно. Сейчас цены на оба сорта поднялись гораздо выше установленного ценового лимита, причем цены на Urals вернулись к уровню, на котором они находились в течение большей части 2023 года,

– говорится в отчете.

В обход санкций

В феврале 45% российской нефти и нефтепродуктов было перевезено танкерами, на которые распространяется ограничение цены на нефть. Остальные были перевезены "теневыми" танкерами и не подпадали под действие политики ограничения цен.

Интересно! 35% от общего объема транспортировки осуществляли танкеры, принадлежащие или застрахованные в странах, которые ввели верхний предел цены на нефть.

Напоминаем, что с 5 декабря 2022 года страны G7, Евросоюза и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Страны запретили своим компаниям предоставлять услуги по перевозке российской нефти, если только она не была продана дешевле, чем 60 долларов за баррель.