Цены на огурцы взлетели на 62%: сколько теперь стоят овощи в Украине

Осеннее похолодание и смена сезонов традиционно ударяют по кошелькам украинцев, когда те отправляются за продуктами. На этот раз неприятный сюрприз покупателям преподнес рынок популярных салатных овощей.

Почему цены на овощи стремительно выросли

Только с начала этой недели отпускные цены на тепличные огурцы в Украине подскочили в среднем на 62%. Сейчас килограмм этой продукции поступает в продажу по цене 95–120 гривен, о чем свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit.

Главной причиной такого ценового скачка стало сезонное сокращение предложения. Украинские тепличные комбинаты приближаются к завершению сезона и проводят очистку теплиц, поэтому продают овощи преимущественно мелким оптом. Кроме того, цены подталкивает отсутствие конкуренции со стороны импорта и высокий спрос со стороны розничных сетей, даже несмотря на существенное ухудшение качества последних партий.

Сколько придется заплатить в супермаркетах

Чтобы понять реальное влияние на семейный бюджет, стоит взглянуть на ценники в больших торговых сетях. Например, в "Сильпо" стоимость гладких огурцов начинается от 75 гривен за килограмм, а за корнишоны придется отдать около 90 гривен.

Сеть "АТБ" предлагает тепличные овощи первого сорта в среднем по 69–74 гривны за килограмм. В то же время в "Novus" цены на украинские огурцы колеблются в пределах 79–85 гривен в зависимости от сорта и упаковки.

Какова была ситуация на рынке ранее и чего ожидать дальше

Интересно, что, несмотря на нынешний ценовой шок, ситуация для потребителей остается несколько лучше, чем в прошлом году. Эксперты подчеркивают, что сейчас средняя стоимость тепличных огурцов в Украине по-прежнему на 10–34% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда рынок переживал еще более острый дефицит из-за сложных условий выращивания.

Обратите внимание! Однако специалисты успокаивают: такой стремительный рост продлится недолго. Ожидается, что уже со следующей недели импортеры начнут активные поставки более дешевой продукции из Турции. Как только иностранные овощи появятся на прилавках, местные хозяйства будут вынуждены приостановить наценки, чтобы выдержать конкуренцию и не потерять покупателя.

Кстати, отпускные цены на репчатый лук в Украине выросли впервые с середины лета, достигнув отметки в 10–16 гривен за килограмм. Это в среднем на 12% дороже, чем две недели назад.