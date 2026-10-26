Помидоры резко подорожали: что происходит с ценами и сколько за них просят в супермаркетах

Осеннее похолодание уже начало диктовать свои суровые правила на овощном рынке страны. Покупателям стоит внимательнее присматриваться к ценникам, ведь стоимость популярных ингредиентов для салатов уверенно поползла вверх.

Почему цены на помидоры резко выросли и сколько придется платить

Из-за прохладной погоды предложение помидоров от украинских тепличных хозяйств существенно сократилось, что спровоцировало ощутимый скачок стоимости. В настоящее время местные комбинаты предлагают помидоры по цене 55 – 80 гривен за килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели, о чем пишет EastFruit.

Как отмечают участники рынка, поставки тепличных томатов в настоящее время достаточно ограничены и нестабильны. Ряд хозяйств уже заявил о завершении реализации продукции предыдущего оборота, а в других стационарных теплицах созревание существенно замедлилось. Более того, компенсировать дефицит местной тепличной продукции за счет импорта пока не удается.

Сколько стоят помидоры в больших торговых сетях

Рост оптовых цен мгновенно отразился на стоимости овощей для конечного потребителя. В сети "Сильпо" цены на тепличные помидоры начинаются от 85 гривен за килограмм, тогда как розовые или желтые сорта обойдутся значительно дороже – более 110 гривен. Супермаркеты "АТБ" предлагают томаты первого сорта в среднем по 75 – 80 гривен за килограмм. В то же время на полках "Novus" ценники на украинские помидоры колеблются в пределах 89 – 95 гривен, в зависимости от калибра и упаковки.

Интересно! Несмотря на нынешнее подорожание, ситуация для кошелька потребителя остается лучше, чем в прошлом году. Аналитики подчеркивают, что сейчас стоимость тепличных томатов в Украине в среднем на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время производители намерены и в дальнейшем повышать цены в этом сегменте при условии сохранения текущих темпов сбыта, ведь предложение от местных комбинатов остается крайне ограниченным.

Ранее мы писали, что из-за прохладной погоды предложение огурцов от украинских тепличных хозяйств сократилось вдвое, что вызвало скачок цен сразу на 32% за неделю. Сейчас килограмм этого овоща обойдется украинцам в 55 – 80 гривен.