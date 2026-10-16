Цены на помидоры резко взлетели: сколько теперь придется платить украинцам

Осеннее похолодание уже начало диктовать свои правила на продовольственном рынке страны, вынуждая продавцов переписывать ценники. Привычные овощи для ежедневного рациона становятся менее доступными, а покупателям приходится тщательнее планировать расходы.

Что происходит с ценами на помидоры сейчас

Украинские тепличные комбинаты продолжают активно повышать стоимость помидоров на фоне высокого спроса и сокращения предложения. В настоящее время килограмм тепличных томатов обойдется покупателям в 50–75 гривен, что в среднем на 14% дороже по сравнению с концом прошлой недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Участники рынка объясняют такой ценовой скачок нестабильными и ограниченными поставками из местных хозяйств. Из-за резкого похолодания созревание овощей в стационарных теплицах существенно замедлилось. В то же время поставки из пленочных теплиц вообще прекратились, что создало ощутимую нехватку на полках магазинов.

Сможет ли импорт спасти ситуацию и что было раньше

Пока что продавцам не удается компенсировать нехватку украинских овощей за счет зарубежной продукции. Однако ключевые игроки рынка отмечают, что подорожание местных томатов уже стимулирует рост поставок из других стран. Интересно, что, несмотря на нынешний скачок цен, тепличные комбинаты Украины продают помидоры в среднем на 18% дешевле, чем это было в середине октября прошлого года.

Обратите внимание! Чтобы не переплачивать, стоит следить за предложениями больших торговых сетей. По состоянию на середину октября цены на помидоры варьируются в зависимости от сорта и магазина. В сети "АТБ" обычные помидоры первого сорта можно найти в среднем по 65–70 гривен за килограмм. В "Сильпо" цены начинаются от 68 гривен, тогда как тепличные помидоры на ветке обойдутся дороже – около 85–95 гривен. В гипермаркетах "Novus" и "Ашан" стоимость отборных розовых или желтых помидоров может достигать 100–120 гривен за килограмм, однако базовые сорта держатся на уровне 70–75 гривен.

Недавно мы писали, что фермеры готовы сдавать репчатый лук по 9–15 гривен за килограмм, что на 10% дешевле по сравнению с прошлой неделей. Предложение на рынке стремительно растет, а вот спрос со стороны покупателей остается вялым