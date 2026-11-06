Мировые цены на продукты питания пошли вниз, но один продукт неуклонно дорожает

В октябре мировые цены на продукты в целом немного снизились. Однако пока одни базовые товары стремительно дешевеют, другие продолжают бить ценовые рекорды.

Что происходит со стоимостью продуктов

Новые данные обнародовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в пятницу, 6 ноября, пишет Reuters.

По информации ФАО, индекс продовольственных цен в октябре остановился на отметке 133,9 пункта, что заметно ниже сентябрьских показателей.

Мировые цены на продовольствие пошли на спад из-за ослабления импортного спроса на:

зерновые;

молочные продукты;

мясную продукцию.

Однако в целом базовая корзина продуктов стоит почти на 6% дороже, чем в тот же период прошлого года.

Почему зерно и мясо стремительно дешевеют

Главным фактором снижения цен стало падение индекса цен на зерновые на 4,5%. Пшеница и кукуруза теряют в цене благодаря хорошему урожаю в США и Аргентине, а также из-за слабого спроса со стороны импортеров.

Ожидания ослабления ограничений на экспортные потоки через Черное море усилили давление на цены в сторону снижения, хотя дальнейшие перебои в черноморской логистике ограничили это падение,

– отметили аналитики ФАО.

Параллельно снижается стоимость молочной продукции и мяса. Сливочное масло, сыр, свинина и говядина стали более доступными из-за избытка предложения на рынке и сдержанного спроса со стороны покупателей.

Какой продукт продолжает бить ценовые рекорды

На фоне общего удешевления неприятно удивляет сахар, который дорожает уже четвертый месяц подряд. Только за октябрь он подорожал на 6,6%, достигнув самого высокого уровня с декабря 2024 года.

Главная причина такого скачка – сильные дожди, которые сорвали сбор урожая сахарного тростника в Бразилии.

Сейчас этот сладкий продукт стоит на 28,8% дороже, чем год назад, что неизбежно ударит по кошелькам любителей сладостей и производителей кондитерских изделий.

Обратите внимание! В то же время растительные масла в целом немного подорожали – на 0,3%. Рост цен на соевое и подсолнечное масло перевесил снижение цен на рапсовое.

Напомним, в сентябре мировые цены на основные продукты резко выросли. Тогда за сентябрь они подскочили более чем на 13%. Это был самый стремительный рост с июля 2012 года. Среди причин называли атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и экстремальную жару.