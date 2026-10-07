Цены на продукты могут измениться: все из-за стоимости дизельного топлива

Стоимость дизельного топлива в мире резко выросла. Причиной роста цен стали перебои в районе Ормузского пролива и украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Как могут измениться цены на продукты

Особенно сильно события ударили по сельскому хозяйству – от австралийской Виктории до канадской Альберты, что пишет Bloomberg.

В некоторых регионах фермеры сталкиваются с расходами на топливо, которые превышают прошлогодние более чем на 50%. Дизельное топливо является одной из крупнейших статей расходов, особенно когда сеялки и комбайны выходят в поле.

Растет неопределенность относительно того, насколько ограниченными могут стать энергетические ресурсы в течение этого и следующего производственного сезона,

– говорится в материале.

Это создает риск новой волны продовольственной инфляции – может запуститься цикл, при котором высокие цены будут сохраняться, если затраты на производство станут слишком высокими, а объемы производства сократятся.

Что планируют делать в США

Администрация Трампа пытается найти способы ослабить давление. На этой неделе она объявила о решении временно разрешить использование безналогового дизельного топлива для грузовиков и других дорожных транспортных средств.

В то же время аналитики отмечают, что решение Белого дома вряд ли поможет быстро снизить цены на топливо.

Администрация Трампа также обсуждала возможность введения " запрет на экспорт дизельного топлива ".

В краткосрочной перспективе это могло бы ослабить давление на региональном уровне.

Но в то же время нанести экономический ущерб таким странам, как Великобритания, которые в значительной степени зависят от импорта американских поставок.

На прошлой неделе страны "Большой семерки" и их партнеры заявили, что планируют выпустить до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива из чрезвычайных резервов. Это произошло после недели усиления давления со стороны администрации Трампа.

Напомним, что в США уже сняли ограничения на использование не облагаемого налогом дизельного топлива для обычных автомобилей. Это решение должно стабилизировать ситуацию на рынка топлива.