Какие изменения ввел Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, временно снимающий ограничения на использование не облагаемого налогом дизельного топлива для обычных автомобилей. До конца года водители и логистический бизнес смогут свободно покупать так называемый "красный дизель", который ранее предназначался исключительно для аграриев и внедорожной техники, о чем пишет Reuters.

Согласно распоряжению, Министерство финансов США отсрочит уплату федерального акцизного сбора без начисления процентов или штрафов. Кроме того, правительство будет искать пути для полной отмены этих отсроченных налогов в будущем.

Надеюсь, нам не придется пользоваться этим долго,

– заявил Трамп во время выступления в Небраске.

Почему это решение было принято именно сейчас

Главной причиной такого шага стал стремительный скачок цен на дизельное топливо, которые в прошлом месяце достигли рекордных 6,50 доллара за галлон. Это создает серьезные политические риски для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

По данным социологов, рейтинг одобрения действующего президента упал до рекордно низких 32%. Американцы больше всего обеспокоены высокой стоимостью жизни, которая напрямую зависит от стоимости логистики и цен на АЗС.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Обратите внимание! Мировой рынок энергоносителей переживает нестабильность из-за ряда геополитических конфликтов, разрушающих цепочки поставок. Стоимость топлива взлетела на фоне американо-израильской войны против Ирана и российского вторжения в Украину. Эти события сопровождаются масштабными атаками на нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке и на территории России, что существенно ограничивает мировое предложение.

Чтобы стабилизировать ситуацию и снизить цены, на прошлой неделе страны "Большой семерки" объявили о выделении 100 миллионов баррелей дизельного топлива из своих резервов. Это решение было принято после жесткого давления со стороны Вашингтона, где даже рассматривали возможность полного запрета на экспорт американского топлива для защиты собственного рынка.

Кстати, угрозы США ограничить экспорт дизельного топлива заставили Европу приступить к экстренным консультациям. Еврокомиссия и ключевые страны региона обсуждают возможность высвобождения стратегических запасов дизельного топлива.