Что срочно обсуждает Европа

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен уже проводит консультации с представителями стран после того, как Вашингтон начал требовать использовать часть резервов, пишет Bloomberg.

По данным издания, к переговорам присоединились:

Великобритания;

Франция;

Италия;

Ирландия;

и Германия.

Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель готов реагировать в зависимости от ситуации и поддерживает контакты на высоком уровне с США.

Мы будем принимать меры в случае необходимости,

– сказала она.

Почему стратегические запасы в центре внимания

Еще в марте на фоне перебоев с поставками нефти США и другие страны Организации экономического сотрудничества и развития договорились через Международное энергетическое агентство (МЭА) высвободить 400 миллионов баррелей экстренных запасов.

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Вашингтон действовал решительно и недавно одобрил высвобождение еще 40 миллионов баррелей из своего Стратегического нефтяного резерва. При этом министр энергетики США Крис Райт прямо заявил, что ожидает аналогичных шагов от Европы.

Несколько европейских стран-членов высвободили лишь часть сырой нефти и нефтепродуктов, которые они обязались предоставить. Мы призываем каждую страну-член выполнить свои обязательства,

– подчеркнул он.

В то же время Европа не спешит:

Германия, которая является крупнейшим европейским участником программы, пока не планирует высвобождать оставшиеся 15 миллионов баррелей, которые она обязалась предоставить;

Испания высвободила лишь около трети из своих 11,6 миллиона баррелей;

Франция также сохраняет полный стратегический запас, как заявил министр финансов Ролан Лескюр.

В то же время США уже значительно быстрее сокращали собственные запасы дизельного топлива и газойля. С февраля по июль запасы дизельного топлива в США упали на 27%, тогда как в пяти крупнейших экономиках Европы снижение составило менее 7%.

Теперь Вашингтон угрожает запретить экспорт американского дизельного топлива, если европейцы не начнут использовать собственные резервы, что может еще больше дестабилизировать мировой рынок.

Напомним, ранее Вашингтон обратился к Франции и Германии с призывом раскрыть чрезвычайные запасы дизельного топлива. По данным Reuters, Соединенные Штаты хотят, чтобы ЕС высвободил 120 миллионов баррелей в течение шести месяцев.