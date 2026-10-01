Що терміново обговорює Європа

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен уже проводить консультації з представниками країн, після того, як Вашингтон почав вимагати використати частину резервів, пише Bloomberg.

За даними видання, до переговорів долучилися:

Велика Британія;

Франція;

Італія;

Ірландія;

та Німеччина.

Речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен заявила, що Брюссель готовий реагувати залежно від ситуації і підтримує контакти на високому рівні зі США.

Ми вживатимемо заходів у разі необхідності,

– сказала вона.

Чому стратегічні запаси у центрі уваги

Ще у березні на тлі перебоїв із постачанням нафти США та інші країни Організації економічного співробітництва та розвитку домовилися через Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вивільнити 400 мільйонів барелів екстрених запасів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вашингтон діяв рішуче і нещодавно схвалив вивільнення ще 40 мільйонів барелів зі свого Стратегічного нафтового резерву. При цьому міністр енергетики США Кріс Райт прямо заявив, що очікує аналогічних кроків від Європи.

Кілька європейських країн-членів вивільнили лише частину сирої нафти та нафтопродуктів, які вони зобов'язалися надати. Ми закликаємо кожну країну-члена виконати свої зобов'язання,

– підкреслив він.

Натомість Європа не поспішає:

Німеччина, яка є найбільшим європейським учасником програми, поки не планує вивільняти решту 15 мільйонів барелів, які вона зобов'язалася надати;

Іспанія вивільнила лише близько третини зі своїх 11,6 мільйона барелів;

Франція також зберігає повний стратегічний запас, як заявив міністр фінансів Ролан Лескюр.

Водночас США вже значно швидше скорочували власні запаси дизеля та газойлю. З лютого до липня запаси дизеля у США впали на 27%, тоді як у п'яти найбільших економіках Європи зниження склало менш як 7%.

Тепер Вашингтон погрожує заборонити експорт американського дизеля, якщо європейці не почнуть використовувати власні резерви, що може ще більше розхитати світовий ринок.

Нагадаємо, раніше Вашингтон звернувся до Франції та Німеччини із закликом розпакувати екстрені запаси дизпального. За даними Reuters, Сполучені Штати хочуть, щоб ЄС вивільнив 120 мільйонів барелів протягом шести місяців.