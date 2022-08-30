Далеко не предел: цены на продукты осенью вырастут еще больше

Традиционно в августе цены на сезонные продукты питания имеют тенденцию к понижению, или как минимум к стабилизации. Но осенью их стоимость продолжит расти

От чего будут зависеть цены на продукты осенью, читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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Как изменились цены

По данным Государственной службы статистики, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 8,7%) подорожали яйца. На 5,1 – 1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время на 5,4 – 1,9% подешевели фрукты, говядина и овощи.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,8%.

Чего ждать осенью от цен на продукты

Какие цены на продукты мы увидим на ценниках осенью, будут зависеть от многих факторов.

Традиционно в августе цены на продукты имеют тенденцию к понижению, или как минимум к стабилизации. Начало осени – сезон овощей, увеличение предложения которого влечет цены на продукты вниз. Но в целом цены будут расти, уверен экономический эксперт Борис Кушнирук.

Ценовая ситуация будет отличаться, в частности, в зависимости от региона. Очевидно, что ситуация на Юге, Востоке и Севере будет хуже, чем на Западе Украины. Но все будет зависеть от ряда факторов.

Цены на энергоносители

Влияет на стоимость продуктов, в частности, цена энергоносителей – на газ и топливо. Эти факторы будут определяющими, потому что цена на электроэнергию уже сейчас существенно выросла для промышленности, хотя удерживается стабильной для бытовых потребителей. Соответственно все, что связано с производством продуктов, становится очень дорогим. И этот процесс нельзя остановить. Если, например, можно частично контролировать цены для населения в части коммунальных услуг, то очень трудно что-то сделать, когда поднимаются цены на газ, электроэнергию и нефтепродукты. И это приводит к росту издержек всех компаний, связанных с созданием продуктов питания. В результате дорожают все продукты. И в этом году – гораздо больше, чем в предыдущие годы.

НБУ

Следующий фактор роста цен – ситуация с монетарной политикой Национального банка. В предыдущие месяцы НБУ слишком активно финансировало правительство, печатая средства. В какой-то момент это делалось из-за тупика, другого варианта не было. Но вопросы монетарной политики со стороны Министерства финансов и центрального банка остаются – насколько ответственно они относятся к бюджетным расходам во время войны. К сожалению, нет уверенности, что политика "печати денег" не будет продолжаться и дальше. Это, в свою очередь, будет объективно способствовать росту цен. И опять же остановить этот процесс невозможно.

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Курс гривны

Третий фактор – курсовой, что будет с курсом гривны. В значительной степени, цены на продукты будут зависеть от стоимости импортных составляющих.

Сейчас ситуация выглядит более оптимистично, чем совсем недавно, поскольку возобновился экспорт маслозерновой продукции через морские порты. Но масштабы пока не очень значительны, а поступление валюты за экспортную продукцию растягивается на период от трех до шести месяцев. Итак, в течение осени у нас будет нехватка валюты в стране. Кроме того, что она будет меньше, чем в предыдущие годы, так она будет и поступать позже. Соответственно и давление на курс гривны осенью будет существенным.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Есть надежда на помощь западных партнеров. Например, к 30 сентября должны получить от правительства США 8 миллиардов долларов финансовой помощи. Это достаточно много. Есть шанс, что это снизит потребность в эмиссии гривны. Кроме того, это даст дополнительные валютные средства центральному банку, что позволит поддерживать курс гривны. Так что есть осторожные надежды, что благодаря этому ситуация на валютном и, соответственно, ценовом рынке несколько стабилизируется.

Война

Фактор задержки поступления валютной выручки экспортеров будет способствовать росту цен, в то время как финансовая помощь от международных партнеров будет способствовать укреплению гривны и стабилизации цен. Какая именно будет ценовая динамика – будет зависеть, в частности, от сроков поступления в страну международной финансовой помощи, а также от ответственной политики правительства и центрального банка.

Четвертый, но не последний по значимости фактор – это военные риски, определяющие экономическую ситуацию в целом и ценовую динамику в частности.

Цены на продукты питания – это составляющая индекса потребительских цен. В украинских реалиях, учитывая не очень высокий уровень доходов населения, расходы значительной части домохозяйств на продукты питания составляют львиную долю семейного бюджета. Таким образом, именно стоимость продуктов питания для большинства украинцев является индикатором того, что происходит с ценами. Рост цен на продукты питания ощутимо сказывается на качестве жизни населения. А с начала войны ситуация еще ухудшилась,

– констатирует Борис Кушнирук.

Что касается индекса потребительских цен – в конце года инфляция достигнет диапазона 25 – 30%, напоминает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU К сожалению, на сегодняшний день нет свидетельств того, что инфляция в годовом измерении начнет замедляться в ближайшее время. Проблемы с предложением товаров и услуг остаются значительными, остаются высокими риски девальвации гривни в среднесрочной перспективе. В общем, уже с осени и по крайней мере до конца 2023 года Украина будет жить с инфляцией выше 20%.

Кроме того, резкое снижение внутреннего спроса из-за эмиграции населения и падения доходов притормаживает инфляцию, что будет сдерживать рост цен.

Но голода в Украине не будет, уверен экономический эксперт Олег Пендзин.

По его прогнозам, Украина в этом году соберет около 60 миллионов тонн зерновых и масличных. В прошлом году мы собрали 100 миллионов тонн. Будем иметь урожай (минус) 40%.

Олег Пендзин Экономический эксперт Для того чтобы полностью прокормиться, нам необходимо около 20 миллионов тонн зерновых в год. Все остальное – экспортный потенциал. Если учесть, что Украина не экспортировала 17 миллионов тонн прошлогоднего урожая, то будет в целом экспортный потенциал около 45 миллионов тонн. То есть, мы полностью обеспечим себя продовольствием и будем еще иметь что вывозить.

Но есть одна проблема. Она заключается в том, что внутренние цены в Украине намного ниже, чем внешние. Сегодня фермер вынужден продавать зерно урожая нынешнего года по ценам практически на уровне себестоимости. И если сейчас не дать возможность заработать фермеру, он не сможет посеять озимые осенью. Потому что не за что.

Поэтому сейчас правительство ищет возможность выделить средства, чтобы перекрыть процентные ставки по кредитам для аграриев.

Но урожай в этом году мы имеем, и зиму пройдем нормально,

– уверен эксперт.

Относительно цен, прогнозирует он, ситуация будет стабильной. Овощи будут дешеветь до конца сентября. Затем последует достаточно стремительный рост цен на овощи. Хлеб будет дорожать, поскольку внутренние цены на зерно будут приближаться к мировым. Автоматически будут немного дорожать мясные и молочные продукты.

От сегодняшнего уровня цены вырастут еще на 8-9% до конца года. Общий рост цен на продукты по сравнению с прошлогодним уровнем составит 35-38%.

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Это немало, но не случайно. Ведь Национальный банк прогнозирует, что до конца года инфляция будет достигать 31%. Сейчас у нас уже 22,5% инфляции.

Динамика цен зависит от многих факторов. В частности, от мировых цен на нефтепродукты, обменного курса гривны, объема и стоимости международной финансовой помощи.

На сегодняшний момент Украина, чтобы вести войну, должна полагаться на помощь иностранных партнеров. Сама она не может финансировать ведение войны и одновременное выполнение внутренних социальных обязательств. Поэтому, безусловно, от размера, условий, сроков внешней помощи, а также хода и результатов войны будет в значительной степени зависеть внутриэкономическая ситуация в целом и ценовая динамика в частности.