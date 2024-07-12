Вырастут ли цены на продукты в августе
Источник:НБУ
Показатель годовой инфляции в июне достиг 4,8%. При этом, рост потребительских цен ускорился и достиг 2,2%.
Почему цены вырастут
Цены на товары будут расти, в том числе из-за роста стоимости электроэнергии. Также на повышение влияет ситуация на валютном рынке.
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Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы прежде всего из-за увеличения расходов бизнеса, в частности на оплату труда и электроэнергию, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемого повышения акцизов,
– отмечают представители НБУ.
На рост инфляции в июне также повлиял майский инфляционный тренд. Этот показатель начал расти. Если в мае базовая инфляция составляла 4,4%, то уже в июне – 5%.
Другие показатели изменились так:
- замедление снижения стоимости сырых пищевых продуктов до 6,5% в годовом измерении;
- цены на непродовольственные товары начали расти – на 0,4%;
- показатель ускорения увеличения цен на топливо достиг 25,5%;
- сфера услуг также начала быстрее дорожать – на 9,9%.