Вырастут ли цены на продукты в августе

Показатель годовой инфляции в июне достиг 4,8%. При этом, рост потребительских цен ускорился и достиг 2,2%.

Почему цены вырастут

Цены на товары будут расти, в том числе из-за роста стоимости электроэнергии. Также на повышение влияет ситуация на валютном рынке.

Читайте также Долгосрочная нефтяная сделка с Россией: Индия готовится к подписанию

Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы прежде всего из-за увеличения расходов бизнеса, в частности на оплату труда и электроэнергию, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемого повышения акцизов,

– отмечают представители НБУ.

На рост инфляции в июне также повлиял майский инфляционный тренд. Этот показатель начал расти. Если в мае базовая инфляция составляла 4,4%, то уже в июне – 5%.

Другие показатели изменились так: