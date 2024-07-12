Вырастут ли цены на продукты в августе

12 июля 2024, 11:11
Читати новину українською

Источник:

НБУ

Показатель годовой инфляции в июне достиг 4,8%. При этом, рост потребительских цен ускорился и достиг 2,2%.

Почему цены вырастут

Цены на товары будут расти, в том числе из-за роста стоимости электроэнергии. Также на повышение влияет ситуация на валютном рынке.

Читайте также Долгосрочная нефтяная сделка с Россией: Индия готовится к подписанию

Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы прежде всего из-за увеличения расходов бизнеса, в частности на оплату труда и электроэнергию, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемого повышения акцизов,
– отмечают представители НБУ.

На рост инфляции в июне также повлиял майский инфляционный тренд. Этот показатель начал расти. Если в мае базовая инфляция составляла 4,4%, то уже в июне – 5%.

Другие показатели изменились так:

  • замедление снижения стоимости сырых пищевых продуктов до 6,5% в годовом измерении;
  • цены на непродовольственные товары начали расти – на 0,4%;
  • показатель ускорения увеличения цен на топливо достиг 25,5%;
  • сфера услуг также начала быстрее дорожать – на 9,9%.
Автор: Анастасія Зорик