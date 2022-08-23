Ожидать ли дефицита продуктов и роста цен из-за войны: прогноз эксперта

Цены в Украине на большинство продуктов продолжают расти. Какой будет ситуация осенью и урегулируется ли рост цен, читайте в материале.

Как рассказал 24 каналу Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, в результате боевых действий и оккупации территорий, страдает урожай в Украине. В результате это может привести даже при возможном хорошем урожае к дефициту отдельных видов продуктов. Но это только предположение.

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Илья Несходовский директор Института социально-экономической трансформации Сейчас идет пока снижение цен. Но в октябре они вырастут из-за необходимости предприятий тратить средства на хранение продукции, например, если это фрукты и овощи. Что касается импортных продуктов, то их цена будет зависеть от курса доллара и ситуации на мировых рынках.

Цены на другие потребительские товары

Прогнозы от эксперта:

Одежда – из-за сниженного спроса, цены будут держаться. Рост стоимости этого товара приведет к уменьшению спроса, соответственно товар не будет реализован.

Бытовая техника – из-за умелой настройки поставок, цены на эти товары выросли и пока будут держаться.

Топливо (сюда относим и газ) – если будет принято решение о возврате налогов, но мировые цены на нефть будут падать, то стоимость в Украине на эти товары останется неизменной.

Электричество – все зависит от ситуации на ЗАЭС. Если атомная станция будет продолжать работать и ее смогут освободить из оккупации, то у населения не будет возникать проблем с энергообеспечением, и цена на электроэнергию будет оставаться в той цене, что и была. Если ситуация на ЗАЭС ухудшится и будет потребность, кроме атомной дешевой электроэнергии, использовать электроэнергию тепловой электростанции, то это приведет к росту цены.

Услуги – цены сегодня выросли, ведь выросли и расходы среди украинцев в этой сфере.

Проезд – стоимость будет колебаться от роста цен на топливо.

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