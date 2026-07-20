В Киеве подорожает проезд на электричке: сколько придется платить пассажирам

Со среды, 22 июля, проезд в Kyiv City Express подорожает вдвое. Укрзализныця приводит стоимость услуги в соответствие с тарифами, действующими в общественном транспорте столицы.

Как вырастут цены на билеты

Разовый билет на электричку будет стоить не менее 30 гривен, а цена будет зависеть от способа оплаты, сообщили в УЗ.

Стоимость составит:

30 гривен – в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";

– в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой"; 34,20 гривен – при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";

– при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой"; 36,70 гривен – в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";

– в терминалах самообслуживания "Укрзализныци"; а дороже всего – 37 гривен – в кассах или непосредственно у кассира в вагоне.

В то же время в "Укрзализныце" подчеркнули, что все действующие в настоящее время льготы будут сохранены.

Студенты смогут покупать билеты со скидкой через приложение УЗ.

Бесплатные проездные могут и в дальнейшем оформлять пенсионеры и ветераны войны. Для этого нужно обратиться в кассу.

Кроме того, компания работает над проездными абонементами для тех, кто часто пользуется городской электричкой. Такие документы позволят пассажирам значительно сэкономить на ежедневном проезде.

Почему "Укрзализныця" повышает стоимость проезда

"Укрзализныця" пояснила, почему расходы на эксплуатацию, ремонт поездов, электроэнергию и обеспечение работы кольцевой электрички постоянно растут. В настоящее время средств от продажи билетов уже недостаточно для покрытия этих расходов.

Ситуацию осложняет и то, что с 2021 года Киев не компенсирует "Укрзализныце" расходы на перевозку льготников. Только за первые месяцы 2026 года сумма такой задолженности превысила 10 миллионов гривен.

В связи с этим стоимость проезда решили пересмотреть и приблизить к тарифам киевского общественного транспорта.

При этом, в отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда на Киевской кольцевой электричке повышается лишь вдвое,

– подчеркнули в УЗ.

Напомним, недавно городские власти Киева повысили стоимость проезда в коммунальном транспорте. С 15 июля разовый билет стоит 30 гривен. Но есть возможность приобрести проездные, чтобы сократить расходы.