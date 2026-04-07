Больше всего "повезет" студентам: во Львове поднимут цены на проезд

Во Львове вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Городские власти приняли решение о корректировке тарифов на перевозку от трех до шести гривен.

Как вырастут цены на проезд?

О том, как вырастут цены в местных маршрутках, рассказала Львовский городской совет.

В частности, город решил не идти навстречу перевозчикам, которые предлагали повысить стоимость проезда в общественном транспорте Львова до 42 гривен.

Вместо этого предлагается "умеренная корректировка тарифов". Это означает, что цены на проезд во львовском транспорте вырастут, но не так кардинально, как хотели перевозчики.

По информации горсовета, новые тарифы могут быть такими:

студенческий вырастет с 8,5 до 11,5 гривен;

ЛеоКарт – с 17 до 23 гривен;

расчет банковской картой – с 20 до 26 гривен;

а наличными – с 25 до 30 гривен.

В горсовете потребность увеличивать цены на проезд объясняют желанием "сохранить качество перевозок".

Всего на процедуру корректировки тарифов понадобится около месяца. И только после ее завершения решение о повышении стоимости проезда рассмотрит исполнительный комитет Львовского городского совета. Пока же в транспорте Львова будут оставаться нынешние цены.

В то же время в городе восстанавливают бесплатную пересадку.

Бесплатная пересадка в общественный транспорт во Львове возвращается с субботы, 11 апреля,

– говорится в сообщении.

Заметьте! Горсовет отмечает, что последний раз цены на проезд во Львове поднимали в 2025 году. Однако с тех пор стоимость топлива выросла более чем вдвое – с 45 до более 90 гривен за литр.

Как вырастут цены на Львовщине?

На Львовщине тоже повышают стоимость проезда на междугородных и пригородных маршрутах. Цена одной поездки минимум возрастет с 35 до 45 гривен, заявили в ВОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков".

Повышение стоимости проезда тоже объясняют резким ростом цен на горючее.

Сейчас закупочная мелкооптовая цена на дизель достигает 90 грн за литр. Предыдущие тарифы на проезд в пригородном и междугородном автомобильном транспорте рассчитаны при стоимости горючего 55,6 грн за литр,

– заявили в ассоциации.

Повысить тарифы в пригородных и междугородных автобусах Львовщины планируют в первой декаде апреля. Однако пассажиры должны учесть, что новые тарифы будут разными в зависимости от поездки:

минимальная стоимость проезда будет составлять 45 гривен;

начиная со 2-й зоны (5+ километров) тариф за 1 пассажирокилометр будет 3,30 гривны.

Заметьте! В марте тарифы на проезд в маршрутках Львовщины уже повышали. Токе цены подняли с 30 до 35 гривен.

