Удар по экономике России: цены на пшеницу подскочили из-за проблем с экспортом

Ситуация на мировом продовольственном рынке вновь обостряется из-за логистических проблем страны-агрессора. Мировые биржи уже отреагировали на новые угрозы для поставок изменением котировок.

Почему цены на зерно выросли и как украинские удары подрывают логистику противника

Самые активные фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 0,7%, прервав двухдневное падение, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как российское консалтинговое агентство IKAR резко снизило прогноз экспорта пшеницы из России на 2026–2027 годы с 42 до 39,5 миллиона тонн.

Традиционные черноморские маршруты остаются крайне проблемными для России из-за успешных атак украинских сил. Российские экспортеры вынуждены искать обходные пути, переориентируясь на железную дорогу, балтийские порты и контейнерные перевозки, отмечают аналитики Futures International LLC.

Обратите внимание! Однако эти альтернативные маршруты уже исчерпывают свою пропускную способность. Ситуацию для оккупантов существенно осложнит плановое закрытие речной навигации в середине ноября, что неизбежно приведет к росту логистических затрат в преддверии зимы и сокращению экспортных возможностей.

Что известно о предыстории событий и предстоящих переговорах

Мировая торговля зерном понесла серьезный удар с началом полномасштабной войны, что создало угрозу для импортозависимых стран Азии и Африки. На следующей неделе Киев, Москва и США планируют провести трехсторонние переговоры для поиска путей решения этого продовольственного кризиса.

Несмотря на попытки достичь договоренностей, боевые действия продолжаются, а единственным сдерживающим фактором для еще большего роста мировых цен пока остается лишь вялый экспорт из США и конкуренция со стороны других поставщиков.

К слову, Эстония планирует на уровне национального законодательства принципиально запретить транзит российских зерновых через свою территорию. Об этом заявил министр по региональным делам и сельскому хозяйству страны Хендрик Йоханнес Террас перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге.