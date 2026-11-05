Удар по економіці Росії: ціни на пшеницю підскочили через проблеми з експортом

Чому вартість зерна пішла вгору та як українські удари руйнують логістику ворога

Найактивніші ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 0,7%, перервавши дводенне падіння, повідомляє Bloomberg. Це сталося після того, як російське консалтингове агентство IKAR різко знизило прогноз експорту пшениці з Росії на 2026–2027 роки з 42 до 39,5 мільйона тонн.

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Традиційні чорноморські маршрути залишаються вкрай проблемними для Росії через успішні атаки українських сил. Російські експортери змушені шукати обхідні шляхи, переорієнтовуючись на залізницю, балтійські порти та контейнерні перевезення, зазначають аналітики Futures International LLC.

Зверніть увагу! Проте ці альтернативні маршрути вже вичерпують свою пропускну здатність. Ситуацію для окупантів суттєво ускладнить планове закриття річкової навігації в середині листопада, що неминуче призведе до зростання логістичних витрат напередодні зими та зменшення експортних можливостей.

Що відомо про передісторію подій та майбутні переговори

Глобальна торгівля зерном зазнала серйозного удару від початку повномасштабної війни, що створило загрозу для імпортозалежних країн Азії та Африки. Наступного тижня Київ, Москва та США планують провести тристоронні переговори для пошуку шляхів вирішення цієї продовольчої кризи.

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Попри спроби досягти домовленостей, бойові дії тривають, а єдиним стримувальним фактором для ще більшого зростання світових цін наразі залишається лише млявий експорт зі США та конкуренція інших постачальників.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До слова, Естонія планує на рівні національного законодавства принципово заборонити транзит російських зернових через свою територію. Про це заявив міністр з регіональних справ та сільського господарства країни Хендрік Йоханнес Террас перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі.