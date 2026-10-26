Блокада для Росії: Естонія повністю закриває порти для транзиту російського зерна

По кому вдарить нове рішення

Естонія планує на рівні національного законодавства принципово заборонити транзит російських зернових через свою територію. Про це заявив міністр з регіональних справ та сільського господарства країни Хендрік Йоханнес Террас перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі, про що пише Укрінформ.

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За словами урядовця, хоча через естонські порти російське зерно майже не проходить вже тривалий час, влада хоче закрити цю можливість навіть гіпотетично. "Для нас це справа принципу", – наголосив очільник міністерства, додавши, що наразі опрацьовуються різні варіанти легалізації цього кроку.

Зверніть увагу! Водночас Террас підкреслив, що Європейський Союз має максимально сприяти Україні у транзиті її агропродукції. "Нам треба допомогти Україні у постачанні її зерна у треті країни транзитом через Європу", – заявив він, вказавши на важливість цього кроку для глобальної продовольчої безпеки.

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Яка ситуація з транзитом у сусідніх країнах

Поки Таллінн готує повну заборону, через сусідню Латвію постачання ворожої агропродукції суттєво зросло. Як свідчать дані Служби державних доходів (VID), за дев'ять місяців цього року транзитом із Росії через Латвію вивезли майже 690 тисяч тонн зернових, що вдвічі більше порівняно з минулим роком, повідомляє 24 Канал.

Наразі законодавство ЄС не забороняє транзит російського зерна, обмежуючи лише його ввезення для вільного обігу та суворо контролюючи, аби товар не походив з окупованих територій України. Проте Литва вже виступила з пропозицією повністю зупинити цей потік та запровадити жорсткі санкції проти російських аграрних олігархів, які фінансують війну.