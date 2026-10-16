Що відомо про транзит російського зерна

Про збільшення транзиту свідчать дані Служби державних доходів (VID), про що пише Delfi.

За дев’ять місяців цього року транзитом із Росії через Латвію вивезли 689 995 тонн зернових.

Однак за дев’ять місяців минулого року цей показник становив 303 306 тонн.

Водночас обсяг зернових, які перевозять транзитом з Білорусі, зріс у кілька разів. За дев’ять місяців цього року транзитом через Латвію перевезли 131 417 тонн зернових, тоді як за аналогічний період минулого року – 60,8 тисячі тонн.

З 1 до 6 жовтня транзитом із Росії через Латвію вивезли ще 52 365 тонн зернових, а з Білорусі – 14 640 тонн. У VID повідомили, що за 12 місяців 2025 року транзитом із Росії перевезли майже 652 тисячі тонн зерна, а цього року – до 6 жовтня – 742 тисячі тонн.

Зокрема, законодавство Європейського Союзу (ЄС) і Латвії не передбачає заборони на транзит зернових продуктів. Водночас ввезення цих товарів до країни для випуску у вільний обіг заборонене, а митниця здійснює суворий контроль.

Зверніть увагу! Законодавство ЄС забороняє ввезення будь-яких товарів, що походять із територій України, які не контролюються українським урядом.

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До незаконно анексованих Росією територій належать Кримський півострів, Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька області. Обмеження поширюються на всі процедури ввезення, а також на транзит.

Аби переконатися, що товари не були вироблені на окупованих територіях України, митниця ретельно перевіряє документи та на підставі результатів аналізу ризиків запитує в підприємців додаткову інформацію.

Зокрема, Митне управління VID надіслало листи підприємцям, які беруть участь у транзиті зернових продуктів, із проханням надати інформацію про внутрішні заходи контролю, яких вони вживають для забезпечення дотримання санкцій.

Нагадаємо, що Литва пропонує заборонити транзит російського зерна. Крім того, країна закликає запровадити санкції щодо окремих російських олігархів аграрного сектору, які підтримують війну проти України.