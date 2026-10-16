Что известно о транзите российского зерна
Об увеличении транзита свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID), о чем пишет Delfi.
- За девять месяцев этого года транзитом из России через Латвию было вывезено 689 995 тонн зерновых.
- Однако за девять месяцев прошлого года этот показатель составлял 303 306 тонн.
В то же время объем зерновых, перевозимых транзитом из Беларуси, вырос в несколько раз. За девять месяцев этого года транзитом через Латвию было перевезено 131 417 тонн зерновых, тогда как за аналогичный период прошлого года – 60,8 тыс. тонн.
С 1 по 6 октября транзитом из России через Латвию вывезли еще 52 365 тонн зерновых, а из Беларуси – 14 640 тонн. В VID сообщили, что за 12 месяцев 2025 года транзитом из России было перевезено почти 652 тысячи тонн зерна, а в этом году – до 6 октября – 742 тысячи тонн.
В частности, законодательство Европейского Союза (ЕС) и Латвии не предусматривает запрета на транзит зерновых продуктов. В то же время ввоз этих товаров в страну для выпуска в свободный оборот запрещен, а таможня осуществляет строгий контроль.
Обратите внимание! Законодательство ЕС запрещает ввоз любых товаров, происходящих с территорий Украины, не контролируемых украинским правительством.
К незаконно аннексированным Россией территориям относятся Крымский полуостров, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области. Ограничения распространяются на все процедуры ввоза, а также на транзит.
Чтобы убедиться, что товары не были произведены на оккупированных территориях Украины, таможня тщательно проверяет документы и на основании результатов анализа рисков запрашивает у предпринимателей дополнительную информацию.
В частности, Таможенное управление VID направило письма предпринимателям, участвующим в транзите зерновых продуктов, с просьбой предоставить информацию о внутренних мерах контроля, которые они принимают для обеспечения соблюдения санкций.
Напомним, что Литва предлагает запретить транзит российского зерна. Кроме того, страна призывает ввести санкции в отношении отдельных российских олигархов аграрного сектора, поддерживающих войну против Украины.