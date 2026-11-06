Мировые цены на пшеницу выросли: что произошло с экспортом из России

Ситуация на мировом продовольственном рынке вновь заставляет трейдеров нервничать из-за неожиданных изменений. Логистический коллапс в стране-агрессоре вызывает цепную реакцию, которая уже сказывается на биржевых котировках.

Почему цены на зерно внезапно выросли и что происходит с логистикой оккупантов

После падения до четырехмесячного минимума мировые цены на пшеницу 6 ноября возобновили рост, достигнув отметки 220,5 доллара за тонну. Главной причиной стало резкое ухудшение прогнозов по российскому экспорту и логистические проблемы противника на Черном море, о чем пишет UkrAgroConsult.

Из-за ограничений судоходства российские компании изо всех сил пытаются перебросить грузы на железную дорогу и в порты Балтийского моря. Однако эти альтернативные маршруты уже задыхаются от нагрузки и не способны компенсировать потери на традиционных направлениях.

Важно! Аналитическая компания ИКАР была вынуждена резко ухудшить свои прогнозы. Прогноз экспорта российской пшеницы на 2026/27 маркетинговый год обвалился на 2,5 миллиона тонн – до 39,5 миллиона тонн, а общий экспорт зерна снизили до 49,5 миллиона тонн.

Как это повлияет на мировой рынок и цены

Еще в конце октября рынок наивно надеялся на возобновление полноценной торговли, что оказывало давление на цены. Теперь трейдеры осознают реальные риски: сокращение предложения из России неизбежно подталкивает стоимость сырья вверх. Для рядового потребителя в мире это означает потенциальное давление на цены на основные продукты, хотя об устойчивом тренде на подорожание говорить пока рано.

Накануне, 5 ноября, биржевые котировки уже демонстрировали признаки восстановления, поднявшись до 6 долларов за бушель. До этого рынок долгое время недооценивал логистические проблемы агрессора, закладывая в цены иллюзорные надежды на дипломатический прогресс в Черном море. Однако суровая реальность и фактические ограничения заставили мир пересмотреть свои иллюзии относительно стабильности российских поставок.

Кстати, по состоянию на конец октября стоимость фьючерсов на пшеницу в Чикаго снижалась восьмую неделю подряд, потеряв еще 4,7% за последние дни. Это самый длительный период непрерывного падения с 1997 года.