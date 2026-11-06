Світові ціни на пшеницю пішли вгору: що сталося з експортом Росії

Чому вартість зерна раптово пішла вгору та що відбувається з логістикою окупантів

Після падіння до чотиримісячного мінімуму світові ціни на пшеницю 6 листопада відновили зростання, сягнувши позначки 220,5 долара за тонну. Головною причиною стало різке погіршення прогнозів щодо російського експорту та логістичні проблеми ворога на Чорному морі, про що пише UkrAgroConsult.

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Через обмеження судноплавства російські компанії гарячково намагаються перекинути вантажі на залізницю та порти Балтійського моря. Проте ці альтернативні маршрути вже задихаються від навантаження і не здатні компенсувати втрати на традиційних напрямках.

Важливо! Аналітична компанія ІКАР була змушена різко погіршити свої очікування. Прогноз експорту російської пшениці на 2026/27 маркетинговий рік обвалився на 2,5 мільйона тонн – до 39,5 мільйона тонн, а загальний експорт зерна знизили до 49,5 мільйона тонн.

Як це вплине на глобальний ринок та ціни

Ще наприкінці жовтня ринок наївно сподівався на відновлення повноцінної торгівлі, що тиснуло на ціни. Тепер трейдери усвідомлюють реальні ризики: скорочення пропозиції від Росії неминуче підігріває вартість сировини. Для пересічного споживача у світі це означає потенційний тиск на ціни базових продуктів, хоча про стійкий тренд на подорожчання говорити поки зарано.

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Напередодні, 5 листопада, біржові котирування вже демонстрували ознаки відновлення, піднявшись до 6 доларів за бушель. До цього ринок тривалий час недооцінював логістичні проблеми агресора, закладаючи в ціни ілюзорні сподівання на дипломатичний прогрес у Чорному морі. Проте сувора реальність та фактичні обмеження змусили світ переглянути свої ілюзії щодо стабільності російських постачань.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До речі, на кінець жовтня вартість ф'ючерсів на пшеницю в Чикаго знижувалась восьмий тиждень поспіль, втративши ще 4,7% за останні дні. Це найдовший період безперервного падіння з 1997 року.