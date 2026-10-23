У світі найдовший обвал цін на пшеницю з 1997 року: як це вплине на вартість продуктів

Чому ціни на зерно різко пішли вниз

Вартість ф'ючерсів на пшеницю в Чикаго знижується восьмий тиждень поспіль, втративши ще 4,7% за останні дні, повідомляє Bloomberg. Це найдовший період безперервного падіння з 1997 року, який приносить тимчасове полегшення країнам, що імпортують продовольство. Про це свідчать дані міжнародних біржових торгів.

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Головна причина такого здешевлення – зниження "премії за ризик" (додаткової націнки, яку покупці платили через страх зриву постачань). Ринок заспокоївся на тлі новин про те, що адміністрація Дональда Трампа намагається ініціювати мирні переговори. Крім того, Росія почала активно вивозити своє зерно альтернативними шляхами, зокрема через порти Балтійського моря, обходячи небезпечні зони.

Важливо! Додатково тисне на ціни слабкий попит у світі. Наприклад, продажі пшениці з США у середині жовтня виявилися значно нижчими за очікування експертів. "Глобальні імпортери, ймовірно, вирішили взяти паузу і почекати, чи вдасться досягти мирної угоди щодо Чорного моря", – пояснила Наомі Блом, аналітикиня Total Farm Marketing.

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Що стримує глобальну продовольчу інфляцію зараз

Поки що споживачі можуть не боятися різкого стрибка цін на хліб та борошно. В Австралії та Аргентині, які є ключовими експортерами Південної півкулі, саме набирають обертів жнива, що збільшує пропозицію на ринку. За словами Джо Бойла, аграрного аналітика Bendigo Bank, глобальне виробництво пшениці цьогоріч очікується на другому за величиною рівні в історії, що гарантує достатню кількість зерна на найближчу перспективу.

Зверніть увагу! Попри поточне здешевлення, довгострокові перспективи залишаються тривожними через наслідки війни. Нагадаємо, ще у вересні ціни злітали до максимумів 2023 року через ескалацію ударів по кораблях та інфраструктурі в Чорному морі. Цей логістичний та безпековий тиск вже змушує фермерів в Україні та Росії скорочувати площі під майбутній урожай. Зокрема, українське профільне міністерство прогнозує зменшення посівів озимої пшениці на 18%, що неминуче вдарить по світовій пропозиції та може спровокувати новий виток зростання цін наступного року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми писали, що ф'ючерси на пшеницю впали до найнижчого рівня з 5 серпня. Трейдери скоротили премії за ризик після того, як президент США Дональд Трамп посилив тиск на Україну.