Що відбувається з ф'ючерсами на пшеницю

Наразі Трамп закликає Київ укласти мирну угоду з Росією, про що пише Bloomberg.

У середу, 21 жовтня, ціна найактивнішого ф’ючерсного контракту знизилася на 0,5% – падіння тривало п’ятий день поспіль. Це сталося після чергових переговорів з американськими представниками, під час яких президент України Володимир Зеленський намагався продемонструвати готовність до компромісу.

Попри це, Дональд Трамп продовжив критикувати Україну. Він заявив, що США "нічого не отримали натомість" за свою підтримку країни, і що "час укладати угоду".

Зауважте! Трейдери зернового ринку уважно стежать за переговорами щодо завершення війни Росії проти України.

Із липня посилення ударів у Чорному морі:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

пошкодило судноплавну інфраструктуру;

порушило експорт пшениці з двох найбільших світових виробників.

Будь-які кроки до припинення вогню потенційно можуть відкрити шлях до продажу значних обсягів пшениці з Росії та України, які наразі очікують на реалізацію,

– пояснили у Bloomberg.

Це збільшило б пропозицію та спричинило подальше зниження цін на ринку. Водночас компанія Lachstock Consulting у своїй аналітичній записці в середу застерегла трейдерів від "самозаспокоєння" щодо перспектив ситуації в Чорноморському регіоні.

У компанії зазначили:

Міністерство оборони Росії заявило про удар по суховантажному судну поблизу Одеси;

українські безпілотники продовжують атакувати російські енергетичні об’єкти;

а позиції сторін щодо територіальних питань залишаються далекими одна від одної.

Додатковий тиск на ф’ючерси на пшеницю цього тижня зумовили слабкий попит на американську пшеницю для експорту та збирання врожаю в країнах Південної півкулі

Це посилило негативні сигнали з боку інвестиційних фондів, які минулого тижня збільшили чисті короткі позиції до тримісячного максимуму.

Нагадаємо, що ф’ючерси на пшеницю вже зазнавали падінь. І причиною стали якраз стали заяви Дональда Трампа.