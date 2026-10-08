Цены на пшеницу летят в космос: как война в Украине сказывается на рынках Азии

Мировой продовольственный рынок оказался на пороге серьезных потрясений из-за обострения ситуации в ключевом экспортном регионе. Крупнейшие мировые покупатели вынуждены в экстренном порядке менять свои стратегии, чтобы избежать финансовых потерь.

Почему азиатские импортеры бьют тревогу

Из-за эскалации войны в Черном море и атак на портовую инфраструктуру цены на пшеницу резко взлетели, вынуждая мукомольные предприятия Юго-Восточной и Южной Азии отказываться от долгосрочных контрактов. Теперь вместо привычных закупок на полгода вперед компании покрывают свои потребности лишь до декабря, надеясь на снижение цен, о чем пишет Bloomberg.

Юго-Восточная Азия является вторым по величине регионом-импортером пшеницы в мире, поэтому любые перебои бьют по их продовольственной безопасности.

Мукомольные предприятия стали более консервативными в своих стратегиях, ограничивая закупки лишь ближайшими потребностями,

– пояснил Джо Соуэрс, вице-президент US Wheat Associates.

По его словам, если конфликт затянется, цены могут взлететь еще выше и очень быстро.

Взаимные удары Украины и России по портам привели к тому, что покупатели начали искать альтернативу в Румынии и Болгарии. Однако и эти маршруты оказались под угрозой после того, как суда подверглись атакам в их экономических зонах. Представитель филиппинской мукомольной компании Джейнард Алехандрино признает, что из-за ситуации в Черном море у них связаны руки, а одна ошибка может обойтись бизнесу слишком дорого.

Что известно о причине падения экспорта

Напомним, что Украина и Россия вместе обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы. Однако в этом сезоне украинские отгрузки зерна упали на 26%, а российский экспорт в сентябре вообще обвалился на 75%. Фьючерсы (контракты на будущие поставки) на пшеницу в Чикаго еще до августа подскочили более чем на 30%, достигнув максимума с февраля 2023 года, хотя в сентябре рынок несколько откатился назад.

Важно! Чтобы спасти ситуацию, азиатские рынки сейчас полагаются на поставки из Канады, США и Индии, которая в августе сняла запрет на экспорт пшеницы. Также ожидается поступление на рынок урожая из Южного полушария, что должно несколько сбить ценовой ажиотаж и защитить кошельки конечных потребителей от последствий глобальной продовольственной инфляции.

Отечественный агросектор продолжает искать способы выживания в условиях блокированного моря, адаптируя логистику к новым реалиям. Смена приоритетов в продажах за рубеж уже сейчас помогает бизнесу держаться на плаву и сохранять рабочие места.