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11 июля, 16:42
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Цены на серебро летят вверх: до нового рекорда - один шаг

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Цена на серебро достигла 37,82 доллара, превысив зону сопротивления в 37,30-37,35 доллара, и может подняться до 39,00 долларов.

  • Рост цен, вероятно, связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и ослаблением доллара США, хотя возможен "медвежий сценарий" при падении цены ниже 36,00 долларов.

     

Серебро продолжает дорожать второй день подряд. В пятницу, 11 июля, положительная динамика закрепилась, когда цена на серебро достигла верхней границы за много недель – 37,82 доллара.

Как могут вырасти цены на серебро?

Серебро уже преодолело зону сопротивления в 37,30-37,35 доллара. Аналитики уверены, что цены продолжат расти после такого уверенного взлета, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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  • По прогнозам, далее цена на серебро может преодолеть психологическую отметку для покупателей в 38,00 долларов.
  • Если драгоценному металлу удастся перескочить этот показатель, далее его ждет зона сопротивления в районе 38,35-38,40 доллара
  • Когда же и этот предел останется позади, цена на серебро может достичь до уровня 39,00 долларов. Это может произойти впервые с сентября 2011 года.

Стоит знать! Стоимость серебра хорошо демонстрирует настроения инвесторов, поскольку это универсальный актив, в который они вкладывают средства во время экономической и геополитической неопределенности. По мнению аналитиков, рост цены, вероятно, связано с недавней эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и ослаблением доллара США, из-за чего вырос спрос на защитные активы.

Как цена на серебро может откатиться назад?

Хотя позитивные настроения по росту цен на серебро преобладают, однако есть возможность развертывания так называемого "медвежьего сценария".

  • Если цена на серебро опустится ниже 37,00 долларов, это будет рассматриваться как возможность для покупки, тогда как первая значительная зона поддержки находится на уровне 36,50-36,45 доллара.
  • В случае если продавцы смогут опустить цену еще ниже, следующая важная зона поддержки будет уже на отметке 36,00 долларов.
  • Откатившись ниже 36,00 долларов, цены на серебро изменят тренд на "медвежий", а падение ускорится и может достичь психологической отметки в 35,00 долларов.

Что известно о "медвежьем" тренде?

Медвежий тренд на рынке серебра, как и на любом другом рынке, характеризуется длительным снижением цен. Это период, когда инвесторы становятся пессимистичными относительно стоимости актива и ожидают дальнейшего падения.