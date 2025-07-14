Удар по курильщикам: в Украине взлетели цены на сигареты

В Украине резко подорожали сигареты за последний год. Некоторые марки стоят уже более 135 гривен за пачку, и цены продолжат расти.

Как выросли цены на сигареты?

Цены на сигареты в Украине за год повысились в среднем на 30 гривен за одну пачку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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По данным статистики, в июне 2025 года пачка самых дешевых сигарет стоит уже более 100 гривен:

Сигареты с фильтром украинского производства подорожали на 33,1% – в среднем до 106,4 гривны за пачку;

Сигареты среднего класса стали дороже на 31,3% – до 116,5 гривны за пачку;

Премиальные сигареты сегодня на 27,5% дороже, чем в прошлом году – около 135,2 гривны за пачку.

Главной причиной скачка цен на сигареты было резкое повышение ставок акцизного налога.

Следует знать! По данным опроса КМИС, в 2025 году 31% украинцев употребляют табачные или никотиновые изделия, из них 27% – ежедневно.

Как выросли цены на другие подакцизные товары?

Цены на алкогольные изделия также повысились за последний год, однако не так сильно, как на сигареты.

Водка подорожала на 3,6% – до 119,6 гривны за пол-литровую бутылку;

Вино украинских производителей выросло в цене на 8,0% – до 120,1 гривны за бутылку объемом 0,7 литра;

Пиво стало дороже на 12,5% – до 36,0 грн за бутылку 0,5 литра.

Стоит знать! В НБУ подтвердили, что законодательство предусматривает резкий рост акциза именно в 2025 году, тогда как на 2026-2028 годы запланировано более умеренное повышение ставок. Поэтому в течение следующих трех лет подакцизные товары, вероятно, будут дорожать не так резко.