Курение станет роскошью: как вырастут цены на сигареты в 2025 году

С начала нового года в Украине вырастут акцизы на сигареты, что приведет к подорожанию табачных изделий. Как изменятся цены в 2025 году и сколько сейчас стоят сигареты в Европе, читайте дальше.

Как вырастет стоимость сигарет в 2025 году

Из-за введения новых акцизов на табачные изделия в 2025 году в Украине цены на табачные изделия вырастут на 40 гривен. Об этом ранее сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

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Он пояснил, что акциз на сигареты привязан к евро, а не к гривне, поэтому с нового года цена сигарет вырастет.

Установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия, учитывая минимальный уровень, определенный Директивой 2011/64/ЕС,

– написал нардеп в своем телеграм-канале.

Благодаря этому Украина сможет получить дополнительные 20 миллиардов гривен.

Какие сейчас цены на сигареты в Украине и Европе

По данным "Минфина" по состоянию на ноябрь 2024 года среднемесячная цена на сигареты с фильтром отечественных марок составляет 91,15 гривны. В то же время сигареты медиум класса стоят 98,28 гривны, а премиум класса – 116,10 гривны.

Важно! Обратите внимание, что цены могут варьироваться в зависимости от бренда и места приобретения.

В то же время в Европе, где есть большое количество украинских беженцев, цены на сигареты тоже впечатляют. Согласно данным Numbeo, средняя цена пачки сигарет Marlboro в 2024 году в разных странах Европы составляет: