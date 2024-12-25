Курение станет роскошью: как вырастут цены на сигареты в 2025 году
С начала нового года в Украине вырастут акцизы на сигареты, что приведет к подорожанию табачных изделий. Как изменятся цены в 2025 году и сколько сейчас стоят сигареты в Европе, читайте дальше.
Как вырастет стоимость сигарет в 2025 году
Из-за введения новых акцизов на табачные изделия в 2025 году в Украине цены на табачные изделия вырастут на 40 гривен. Об этом ранее сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал.
Читайте также: НБУ перед Рождеством повысит доллар до новой отметки
Он пояснил, что акциз на сигареты привязан к евро, а не к гривне, поэтому с нового года цена сигарет вырастет.
Установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия, учитывая минимальный уровень, определенный Директивой 2011/64/ЕС,
– написал нардеп в своем телеграм-канале.
Благодаря этому Украина сможет получить дополнительные 20 миллиардов гривен.
Какие сейчас цены на сигареты в Украине и Европе
По данным "Минфина" по состоянию на ноябрь 2024 года среднемесячная цена на сигареты с фильтром отечественных марок составляет 91,15 гривны. В то же время сигареты медиум класса стоят 98,28 гривны, а премиум класса – 116,10 гривны.
Важно! Обратите внимание, что цены могут варьироваться в зависимости от бренда и места приобретения.
В то же время в Европе, где есть большое количество украинских беженцев, цены на сигареты тоже впечатляют. Согласно данным Numbeo, средняя цена пачки сигарет Marlboro в 2024 году в разных странах Европы составляет:
- Польша: 19 злотых – около 194,97 гривны;
- Германия: 8,20 евро – около 358,44 гривны;
- Чехия: 150 чешских крон – около 260,95 гривны;
- Великобритания: 14 фунтов стерлингов – около 737,59 гривны;
- Испания: 5, 50 евро – около 240,42 гривны.