Цены на соль выросли: так ли все критично

Цена на соль в мае выросла после двухмесячного спада. В общем, цены на продукты питания продолжают медленно расти, хотя уже меньшими темпами.

Как изменились цены на морскую соль

На сегодняшний день килограмм пищевой морской соли стоит в среднем. 33,05 гривны, а в апреле ее цена была 31,9 гривны. По данным "Минфина" стоимость морской соли в начале мая такова:

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Varus – 28,5 гривен;

Megamarket – 37,6 гривны.

Это первый рост цен после снижения, длившегося два месяца. Например, в марте соль стоила – до 32,28 гривны за килограмм.

Как изменились цены на каменную соль

По состоянию на вторую неделю мая средняя цена на каменную соль составляет 23,4 гривны за килограмм. Журналисты 24 Канала исследовали, что ситуация с самыми популярными марками такова:

Varus – 27,9 гривны;

Megamarket – 22,2 гривны;

Novus – 18,49 гривны;

Auchan – 25 гривен.

Как будут меняться цены на продукты в 2023 году

Академик НААН Юрий Лупенко считает, что темпы повышения цен продолжают спадать начиная с ноября 2022 года, передает 24 Канал.

В целом, цены на продукты выросли на 26,5% против марта 2022 года, тогда как в феврале против февраля 2022 года – на 31,5%, а в январе против января прошлого года – на 32,8%.

Торможение потребительских цен на продукты питания происходит уже в течение пяти месяцев после пика в октябре 2022 года, когда их рост против соответствующего месяца 2021 достиг 36,1%,

– объяснил академик.

По словам Лупенко такая тенденция будет наблюдаться и дальше, то есть цены будут дорожать на меньшие суммы и медленнее.