Як змінилися ціни на морську сіль

На сьогодні кілограм харчової морської солі коштує в середньому 33,05 гривні, натомість у квітні її ціна була 31,9 гривні. За даними "Мінфін" вартість морської солі на початку травня така:

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Varus – 28,5 гривень;

Megamarket – 37,6 гривні.

Це перше зростання цін після зниження, яке тривало два місяці. Наприклад у березні сіль коштувала – до 32,28 гривні за кілограм.

Як змінилися ціни на кам'яну сіль

Станом на другий тиждень травня, середня ціна на кам'яну сіль становить 23,4 гривні за кілограм. Журналісти 24 Каналу дослідили, що ситуація з найпопулярнішими марками така:

Varus – 27,9 гривні;

Megamarket – 22,2 гривні;

Novus – 18,49 гривні;

Auchan – 25 гривень.

Як змінюватимуться ціни на продукти у 2023 році

Академік НААН Юрій Лупенко вважає, що темпи підвищення цін продовжують спадати починаючи з листопада 2022 року, передає 24 Канал.

Загалом ціни на продукти зросли на 26,5% проти березня 2022 року, тоді як у лютому проти лютого 2022 року – на 31,5 %, а у січні проти січня минулого року – на 32,8%.

Гальмування споживчих цін на продукти харчування відбувається вже протягом п’яти місяців після піку у жовтні 2022 року, коли їх зростання проти відповідного місяця 2021 року досягло 36,1%,

– пояснив академік.

За словами Лупенка така тенденція спостерігатиметься і надалі, тобто ціни дорожчатимуть на менші суми й повільніше.