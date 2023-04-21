Черниговская, Сумская и даже Херсонская: где в Украине дороже всего купить бензин
Источник:finance.ua
За год полномасштабной войны бензин в Украине подорожал в среднем более чем на 12 гривен. Среди лидеров, где дороже всего придется купить горючее, есть Черниговская, Сумская, Херсонская и Черновицкая области.
В каких областях подорожал бензин
По состоянию на апрель цена за литр бензина на украинских АЗС составляет 47,10 грн. Только в прошлом году она была на уровне 34,75 гривны.
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- По данным "ВСЕ АЗС", самый дорогой бензин сейчас в Черниговская область. Там литр подорожал на 16,06 гривны в год.
- в Сумской области подорожал литр на 15,10 гривны;
- в Херсонской – на 14,56 гривны;
- в Черновицкой – на 14,20 гривны.
На сколько изменилась цена по всем областям
За год меньше всего цена за литр бензина подорожала в Тернопольской области. Всего на 9,61 гривны – сейчас цена составляет 46,05 гривны. Также не отстает и Ивано-Франковская область, где подорожание составило 9,62 гривны.
- в Житомирской – на 9,65 гривны за литр;
- во Львовской – на 9,67 гривны;
- в Одесской – на 9,68 гривны;
- в Волынской – 9,70 гривны;
- в Ровенской – на 9,79 гривны;
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К областям, где стоимость горючего перевалила за более 12 гривен, относятся:
- Хмельницкая – на 12,15 гривны;
- Днепропетровская – на 12,24 гривны;
- Закарпатская – на 12,5 гривны;
- Винницкая область – на 12,6 гривны;
- Николаевская – на 12,7 гривны;
- Полтавская – на 13,06 гривны;
- Кировоградская и Запорожская – на 13,10 грн;
- Харьковская – на 13,25 гривны;
- Киевская – на 13,75 гривны;
- Донецкая – на 13,80 гривны;
- Черкасская – на 14,10 гривны.