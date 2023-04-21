Черниговская, Сумская и даже Херсонская: где в Украине дороже всего купить бензин

21 апреля 2023, 17:42
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Источник:

finance.ua

За год полномасштабной войны бензин в Украине подорожал в среднем более чем на 12 гривен. Среди лидеров, где дороже всего придется купить горючее, есть Черниговская, Сумская, Херсонская и Черновицкая области.

В каких областях подорожал бензин

По состоянию на апрель цена за литр бензина на украинских АЗС составляет 47,10 грн. Только в прошлом году она была на уровне 34,75 гривны.

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  • По данным "ВСЕ АЗС", самый дорогой бензин сейчас в Черниговская область. Там литр подорожал на 16,06 гривны в год.
Важно, что это средняя цена по областям. В отдельных сетях стоимость может отличаться.
  • в Сумской области подорожал литр на 15,10 гривны;
  • в Херсонской – на 14,56 гривны;
  • в Черновицкой – на 14,20 гривны.

На сколько изменилась цена по всем областям

За год меньше всего цена за литр бензина подорожала в Тернопольской области. Всего на 9,61 гривны – сейчас цена составляет 46,05 гривны. Также не отстает и Ивано-Франковская область, где подорожание составило 9,62 гривны.

  • в Житомирской – на 9,65 гривны за литр;
  • во Львовской – на 9,67 гривны;
  • в Одесской – на 9,68 гривны;
  • в Волынской – 9,70 гривны;
  • в Ровенской – на 9,79 гривны;

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К областям, где стоимость горючего перевалила за более 12 гривен, относятся:

  • Хмельницкая – на 12,15 гривны;
  • Днепропетровская – на 12,24 гривны;
  • Закарпатская – на 12,5 гривны;
  • Винницкая область – на 12,6 гривны;
  • Николаевская – на 12,7 гривны;
  • Полтавская – на 13,06 гривны;
  • Кировоградская и Запорожская – на 13,10 грн;
  • Харьковская – на 13,25 гривны;
  • Киевская – на 13,75 гривны;
  • Донецкая – на 13,80 гривны;
  • Черкасская – на 14,10 гривны.
Автор: Валерія Городинська