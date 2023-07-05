Цены на топливо будут еще выше: как изменится стоимость

В июле цены на дизтопливо, бензин и автогаз будут установлены на новом уровне. Следовательно, бензин может в общем повыситься до 11 гривен, а дизтопливо – до 8 гривен.

На сколько может подорожать топливо в июле

После возвращения довоенных НДС и акциза на горючее цены до конца июля могут скатиться вверх. Об этом сообщает вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко во время эфира телемарафона.

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В то же время, Свириденко отмечает, что резкого роста не будет. Все потому, что сейчас нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом.

Министр призывает не стоять в очередях и ожидать, что завтра будет дефицит или повышение цены.

Мы видим и прогнозируем, что до конца июля повышение будет до 5 гривен, если речь идет о дизтопливо... Бензин также до 7 гривен,

– добавила она.

В целом цены на дизель могут подорожать на 8 гривен, а на бензин – на 11 гривен.

Что говорят эксперты

В комментарии 24 Каналу директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что цены на бензин и дизтопливо с 1 июля успели вырасти на 1 – 5 гривен за литр в разных сетях. Впрочем, они будут подниматься и дальше.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Акциз выплачивается на границе. Соответственно, он начнет появляться в себестоимости топлива позже. По мере того, как топливо, условно, июньское, будет уступать горючему июльскому, уже с новыми, более высокими налогами. А НДС уплачивается при продаже. То есть, ты уже на продаже сразу его повысить. И именно это сейчас толкает цены вверх. Это начальная, скажем так, фаза. Я думаю, что к концу июля мы уже увидим объективно новые цены..

По прогнозам Куюн, цены на топливо в июле по сравнению со стоимостью в июне изменятся: