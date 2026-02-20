Венгрия и Словакия объявили бан на топливо: подскочат ли цены на АЗС

На днях Словакия и Венгрия заявили, что прекратят поставлять топливо в Украину, обвинив Киев в остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Однако эксперты считают, что такой шаг вряд ли значительно ударит по ценам на украинских АЗС.

Как повлияет остановка поставок топлива?

Сейчас доля дизеля из Венгрии и Словакии в украинском рынке топлива небольшая и составляет всего 9%, рассказал 24 Каналу энергетический эксперт Сергей Куюн

По его словам, сегодня по горючему в Украине опасений не наблюдается.

Единственное, что следует понимать, что потеря любого канала поставки не помогает рынку, но точно не убивает его,

– отметил Куюн.

Он добавил, что ситуация для Украины не новая. Ранее Венгрия и Словакия по разным причинам уже приостанавливали экспорт топлива на украинский рынок.

Мы спокойно можем переключиться на другие источники и будем везти топливо оттуда,

– говорит Куюн.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко вообще считает, что этой остановкой поставок дизеля Венгрия и Словакия больше навредят себе, чем Украине. Бизнес потеряет прибыли, бюджеты стран – важные поступления.

Венгрия и Словакия потеряют деньги, ведь украинский рынок является премиальным для них. Таким образом, они потеряют возможность реализовывать и зарабатывать средства на украинском рынке,

– отмечает Омельченко.

Что будет с ценами на топливо в Украине?

Эксперты не ожидают, что стоимость топлива в Украине стремительно возрастет на фоне остановки поставок из Венгрии и Словакии. Опасений нет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Сергей Куюн Директор в Консалтинговой группе А-95 Надо понимать, что раньше со стороны Венгрии или Словакии не было ни поблажек, ни дисконтов. Мы покупали это топливо по рыночным ценам, даже немного дороже.

Поэтому, по словам, эксперта, сейчас за эти же деньги Украина будет покупать топливо у других поставщиков. Соответственно, дефицита не ожидают, а значит, и роста цен на АЗС,

Почему Венгрия и Словакия прекратили поставки?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на днях заявил, что Будапешт прекращает экспорт топлива в Украину, пока не возобновится работа трубопровода "Дружба", пишет Index.

При этом политик обвинил Киев в сбоях в работе нефтепровода, якобы из "чисто политических" соображений.

С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Глава правительства объявил что НПЗ Slovnaft останавливает весь экспорт в Украину. А всю продукцию с этого завода направят на нужды словацкого рынка.

