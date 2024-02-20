Сети АЗС продолжают повышать цены на топливо

Цены на топливо растут. Этому способствует влияние внешних факторов, в том числе и подорожание сырья на этапе закупки.

Как выросла стоимость топлива

В среднем, стоимость бензина А-95 в течение последней недели выросла на 0,23 гривны за литр. Сейчас его цена ориентировочно 51,08 гривны за литр.

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При этом, А-95+ продемонстрировал незначительный рост – на 0,09 гривен за литр. Сейчас средняя стоимость такого бензина 54,39 гривны за литр.

Дизельное топливо подорожало на 0,25 гривны за литр. Средняя цена такого горючего – 51,32 гривны за литр.

Где больше всего выросла цена на топливо

На прошлой неделе больше всего выросла стоимость бензина А-95 в сети VostokGaz. Показатель роста составил аж 1,5 гривны за литр, при этом стоимость топлива достигла 49,99 гривны за литр.

Дизель больше всего подорожал у поставщика ZOG – на 1,5 гривны за литр. Цена горючего выросла до 51 гривен за литр.

Также менялась стоимость топлива в национальных сетях, в частности в "Укрнафте" ситуация была такой:

А-95 вырос на 0,5 гривен за литр и составляет 48,9 гривны за литр;

А-95+ – 0,5 гривен за литр – 50,9 гривны за литр;

стоимость дизеля осталась без изменений.

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