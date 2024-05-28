Дешевый бензин – низкое качество: что нужно знать о топливе на АЗС

Дешевый бензин не всегда имеет надлежащие качественные характеристики. Потребителям стоит обращать внимание на три основных метода ценовой оптимизации, которые являются распространенными в Украине.

Как АЗС "оптимизируют" стоимость топлива

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн призывает осмотрительно относиться к предложениям купить дешевое топливо. По его словам, разброс цен в 10–15% на украинских АЗС – явление привычное, в отличие от Европы, где разница составляет всего 1–2 евроцента.

Читайте также США открыли стратегические резервы бензина, чтобы снизить цены на заправках ко Дню Независимости

Исключение составляют холодные АЗС, или станции самообслуживания, где из-за отсутствия персонала цены ниже примерно на 2 гривны за литр, но не на 7–8 гривен.

Основные методы оптимизации цен связаны с отсутствием адекватного технического и налогового контроля со стороны государства.

Уклонение от уплаты налогов

Закономерность такова, что у сетей с низкими ценами на топливо – низкая налоговая нагрузка и наоборот. Разница в налогах между "социально ориентированными" и "дорогими" АЗС составляет примерно 2 гривны за литр.

Большинство клиентов обычно не задумываются над этим фактором, поскольку им важна собственная выгода, хотя на самом деле это влияет на их расходы в целом.

Качество топлива

Особое внимание уделяется бензину, поскольку его легче подделать по сравнению с дизельным топливом, хотя исключения случаются и здесь, в частности добавлением дизельной фракции с мини-НПЗ. По результатам лабораторных проверок "социального" бензина, в его состав добавляют 10-15% спиртов, что не только увеличивает объем, но и повышает расход топлива. По оценкам эксперта, перерасход составляет примерно 7,5% (4 гривны за литр), хотя существуют оценки в 10-12%.

Стоимость ремонта автомобиля не включена в оценку, поскольку она зависит от многих индивидуальных факторов.

Недолив горючего

Это явление остается актуальным не только в далекие 90-е или 2000-е, но и сегодня. Частые жалобы на недоливы, особенно из бочек, указывают на то, что больше всего они имеют место на этих полностью нелегальных объектах, которые избегают какого-либо контроля. Благодаря недоливам на 2-3% они снижают цену на 1–1,5 гривны за литр.

Такие точки продажи, как незаконные АЗС в отдаленных местах и промышленных зонах, также могут предлагать более низкие цены за счет экономии на инвестиционных и безопасностных мероприятиях.