Июль для кошелька: что будет с ценами на продукты, топливо, доллар и квартиры

Июль может частично облегчить давление на кошельки украинцев благодаря сезонному удешевлению овощей и снижению стоимости топлива. Однако ожидать значительного падения цен не стоит.

Ситуация с курсом доллара и евро будет зависеть от глобальных факторов и действий НБУ, а на рынке недвижимости будет углубляться ценовое расслоение.

24 Канал собрал прогнозы экспертов относительно изменений, которых можно ожидать в июле.

Какими будут цены на топливо

В июле стоит ожидать дальнейшего удешевления дизельного топлива, однако с бензином ситуация сложнее. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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По словам эксперта, в Украине складываются предпосылки для еще большего снижения цен на дизельное топливо. Этому способствует падение оптовых цен на этот ресурс. По состоянию на начало недели разница между оптовой и розничной ценой на дизельное топливо составляла в среднем 13 гривен (64 гривны и 77 гривен соответственно).

Учитывая это, Сергей Куюн считает вероятным подешевение дизельного топлива на заправках на 4 – 5 гривен в первой трети июля.

Однако существует и сдерживающий фактор – стабильно высокие цены на бензин и его низкая рентабельность для украинских сетей АЗС. По приведенным экспертом данным, по состоянию на 29 июня оптовая цена на бензин составляла 68 гривен, а розничная – в среднем 75 гривен. Однако еще на прошлой неделе разница составляла около 3,5 гривны, поэтому с учетом затрат и налогов маржа была нулевой. В настоящее время, чтобы обеспечить рентабельность работы заправок, сети АЗС сдерживают снижение цен на дизельное топливо.

Сергей Куюн директор Консалтинговой группы А-95 Есть потенциал для дальнейшего снижения цен на дизельное топливо. Я думаю, что это должен быть диапазон где-то 70 – 75 гривен за литр. Однако меня немного беспокоит эта ситуация с бензином. Получается, что дизельное топливо начало субсидировать продажу бензина на заправочных станциях. Это нетипичная ситуация. Я не помню, чтобы такое было, но по факту так и есть. Потому что никто бензин поднимать сейчас не будет, это как против течения идти.

Как объясняет эксперт, цены на бензин в Украине сейчас сдерживают два ключевых фактора. Первый – глобальный. Значительные запасы бензина в Европе в мае начали иссякать. Это произошло из-за:

активизации экспорта в США, где начали расти цены и спрос;

переориентации нефтепереработки на дизельное топливо и авиационный бензин и сокращения производства бензина.

Второй фактор – локальный: 1 июля Украина перешла на европейский стандарт бензина с содержанием биоэтанола Е10. Как отмечает Сергей Куюн, в конце июня возникла определенная проблема с ресурсами, поскольку не все производители к тому времени подтвердили поставки.

Учитывая эти причины, пока нельзя ожидать резкого подешевения бензина в июле.

Прогнозы курса доллара и евро

Эксперты Райффайзен-банка в комментарии 24 Каналу отметили, что Национальный банк Украины демонстрирует намерение сохранять курс доллара на уровне ниже психологической отметки в 45 гривен. Чтобы держать ситуацию с девальвацией гривны под контролем, в последние недели НБУ увеличил интервенции, поскольку на межбанковском рынке сохраняется значительный дефицит валюты.

Глобальное укрепление доллара США по отношению к другим валютам в Украине нашло отражение в незначительном укреплении гривны по отношению к евро. Однако, как отмечают эксперты, такая тенденция вряд ли сохранится в июле, ведь из-за падения цен на нефть на мировых рынках ожидается замедление годовой инфляции в США.

Высокие цены на нефть способствовали росту импорта в Украину, поэтому их снижение будет положительно влиять на внутренний валютный рынок. Положительным фактором для него станут и поступления траншей внешнего финансирования в рамках программы Ukraine Support Loan.

Мы рассчитываем на определенную стабилизацию курса доллара на уровне 45,0, а евро может несколько укрепиться в случае продолжения стабилизации глобальных рисков безопасности,

– прогнозируют эксперты Райффайзен-банка.

Как отметил в своем блоге финансовый аналитик Андрей Шевчишин, статистически июль является месяцем, когда гривна подвержена умеренной девальвации: за последние 26 лет в 17 случаях наблюдалось ослабление по отношению к доллару.

По мнению эксперта, базовый сценарий для курса в июле может быть следующим: медленный переход к отметке 45,5 гривны за доллар. По словам Шевчишина, такой сценарий вероятен при отсутствии достаточного предложения валюты и по мере коррекции курса евро к доллару, который за последнюю неделю опускался ниже отметки 1,14. В таком случае коридор для наличного доллара составит 45 – 45,75 гривны, а для евро – 51,25 – 52 гривны.

При оптимистичном сценарии НБУ удержит курс доллара ближе к 44,5 – 45 гривен, а курс евро вернется к 52 – 52,50 гривны. Такое развитие событий возможно, если курс евро к доллару вырастет до отметки 1,15 из-за ослабления инфляционного давления вследствие возобновления движения в Ормузском проливе.

Однако есть и негативный сценарий: падение курса евро к доллару ниже 1,12 может спровоцировать ускорение девальвации гривны.

[Если] НБУ исчерпает возможность и желание корректировать курс евро и перейдет к укреплению доллара на фоне глобальной тенденции, доллар может подняться до 45,5 – 46 гривен к концу месяца,

– прогнозирует аналитик.

Отметим, что по состоянию на 2 июля официальный курс доллара составлял 44,76 гривны, а евро – 50,97 гривны. На 3 июля НБУ установил следующий курс:

доллар – 44,80 гривны (+4 копейки);

евро – 51,08 гривны (+11 копеек).

Что будет с ценами на продукты питания

В июле сезонное снижение цен будет частичным и коснется только отдельных продуктов: овощей, ягод и яиц. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

По словам эксперта, ожидать массового подешевения всей продуктовой корзины не стоит, поскольку на динамику цен влияют несколько факторов:

погода;

себестоимость производства;

логистические расходы;

уровень потребительского спроса.

Максим Гопка аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Наиболее заметное сезонное подешевение ожидается именно в сегменте овощей. С поступлением нового урожая с открытого грунта будут дешеветь картофель, капуста, лук, морковь, свекла, а также огурцы и помидоры. В то же время из-за весенних заморозков, высоких затрат на производство, логистику и энергоносители снижение цен будет менее резким, чем в годы с благоприятными погодными условиями.

Как отмечает аналитик, на рынке фруктов ситуация будет более неоднородной. В период массового сбора сезонные ягоды традиционно дешевеют, однако этот эффект носит кратковременный характер. Цены на абрикосы, персики, малину и голубику могут оставаться завышенными, поскольку на их урожайности сказались весенние заморозки и летняя жара. Яблоки, вероятно, существенно не подешевеют.

Зато сохранят относительную стабильность цен курица, свинина и говядина. Они в меньшей степени зависят от сезонности, а основными факторами для них являются стоимость кормов, энергоносителей, логистики, внутренний спрос и экспорт.

Максим Гопка отмечает, что аналогичная ситуация наблюдается и на рынке молочной продукции. Сдерживать цены там может сезонное увеличение производства сырого молока. Однако из-за высоких затрат на переработку, упаковку и транспортировку молочной продукции существенного подешевения ожидать не стоит.

Рынок недвижимости в июле

Эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак в комментарии 24 Каналу рассказала, что не ожидает резкого подорожания жилой недвижимости в июле, однако и оснований для снижения цен пока не видит.

По ее мнению, наиболее вероятным будет умеренный рост в наиболее ликвидных сегментах и дальнейшее расслоение рынка: качественные квартиры будут быстро находить покупателей и могут подорожать, а менее ликвидные объекты будут продаваться дольше и потребуют пересмотра цен в сторону снижения.

Как отмечает Виктория Берещак, экономических предпосылок для снижения цен на жилье в новостройках нет. Девелоперы работают в условиях дефицита квалифицированных рабочих, высоких затрат на стройматериалы, логистику и энергообеспечение строительства. За год его себестоимость в среднем выросла на 45%.

Несмотря на это, автоматического подорожания во всех жилых комплексах не происходит. По словам эксперта, наибольший потенциал для повышения цен имеют проекты с высоким уровнем строительной готовности, сильной репутацией застройщиков и хорошей инфраструктурой. Речь идет о форматах кластерной и комплексной застройки, предусматривающих наличие школы, детского сада, центров досуга и развития и т. д. В то же время покупатели готовы платить больше и за удобную планировку квартир с просторными кухнями, изолированными спальнями и продуманным зонированием.

Ситуация на вторичном рынке жилья отличается: цены здесь в гораздо большей степени зависят от платежеспособного спроса. Виктория Берещак отмечает, что чувствительность покупателей к стоимости жилья не позволяет продавцам просто повышать цену, ориентируясь на общую рыночную тенденцию.

Виктория Берещак эксперт по рынку недвижимости Наибольшие шансы на рост цен имеют однокомнатные и компактные двухкомнатные квартиры в Киеве, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице и Тернополе, то есть в городах, где сохраняется активный спрос и относительно ограниченное предложение качественного жилья. Зато в прифронтовых регионах или городах с избытком предложения рынок, скорее всего, останется стабильным или продемонстрирует лишь локальные изменения.

По мнению эксперта, главной тенденцией июля станет не общее подорожание жилья, а увеличение разрыва между ликвидным и неликвидным жильем. Хорошо продаваться и прибавлять в цене могут квартиры с современной планировкой, хорошим расположением, адекватной площадью и рыночной ценой.

Ожидать этого можно прежде всего в городах центральной Украины: Виннице, Кропивницком, Черкассах, Полтаве. В то время как для переоцененных или устаревших объектов придется дольше искать покупателя, а владельцам придется пересматривать цены.

Эксперт отмечает, что в июне на первичном рынке цены постепенно росли. Самыми дорогими городами оставались Львов, Киев, Ужгород, Винница, Одесса. Медианные цены за квадратный метр жилья в них фиксировались следующим образом:

Львов – около 1 620 долларов ;

; Киев – 1 430 долларов ;

; Ужгород – 1 290 долларов ;

; Винница – более 1 270 долларов ;

; Одесса – около 1 240 долларов.

Наивысшие темпы годового роста цен в июне демонстрировали Тернополь (+29%), Винница (+26%), Хмельницкий (+24%), Ивано-Франковск и Черновцы (+22%). Эти города являются относительно безопасными в военное время и характеризуются высокой активностью и ограниченным предложением нового жилья, поэтому в них концентрируется спрос.

На вторичном рынке самыми дорогими городами для покупки квартиры являются Львов и Киев. За ними следуют Ужгород, Черновцы и Ровно. Медианная стоимость однокомнатной квартиры в этих городах составляет:

Львов – около 72 тысяч долларов;

Киев – 70 тысяч долларов;

Ужгород – 68 тысяч долларов;

Черновцы – 63 тысячи долларов;

Ровно – 58 тысяч долларов.

Эксперт отмечает, что в прифронтовых городах ценовая динамика значительно слабее. В Днепре медианная цена "однокомнатной квартиры" составляет около 32 тысяч долларов (за год наблюдается снижение), в Запорожье без существенных изменений в последнее время – около 17 тысяч долларов.