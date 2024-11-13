Новые цены на топливо: сколько придется заплатить на АЗС за литр топлива

Украинские АЗС снизили цены на бензин на 1 копейку за литр. Поэтому вчера это топливо торговалось на уровне 55,69 гривны за литр.

Цены на топливо

В среднем крупные сети АЗС разливают топливо по цене 52,99 – 58,99 гривны за литр, передает 24 Канал со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".

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Среди них дешевле всего покупать у:

Маркет – 52,99 гривны за литр;

Фактор – 53 гривны за литр 53 гривны за литр;

Укр-Петроль – 53,03 гривны за литр.

Зато самая большая цены зафиксировали на заправках SOCAR – 58,99 гривны за литр. Не отстают также:

WOG, ОККО – 57,99 гривны за литр;

Shell – 57,82 гривны за литр 57 82 гривны за литр;

Параллель – 57,66 гривны за литр.

Обратите внимание! В течение этой недели цены на топливо колебаться не будут из-за высоких запасов и пониженного спроса.