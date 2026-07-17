Война в Иране вновь приводит к росту цен: Китай готовит сюрприз для водителей
С субботы, 18 июля, Китай повысит внутренние цены на бензин и дизельное топливо. Такое решение власти приняли в связи с ростом мировых цен на нефть.
Как вырастут цены на топливо в Китае
Об этом сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC), пишет Reuters.
Согласно ее решению, предельные розничные цены на топливо в Китае вырастут следующим образом:
- бензин подорожает на 300 юаней, или 44,28 доллара за метрическую тонну;
- дизельное топливо подорожает на 290 юаней, или примерно 43 доллара за тонну.
Комиссия пояснила, почему мировые цены на сырую нефть из-за нового витка войны на Ближнем Востоке выросли, поэтому она вынуждена корректировать цены на топливо внутри страны.
Следует понимать, почему NDRC пересматривает и корректирует официальные цены на бензин и дизельное топливо каждые 10 рабочих дней. Поэтому она оперативно реагирует на повышение стоимости нефти.
Почему Китай сократил импорт нефти
Из-за высоких цен Китай также резко сократил закупки нефти.
Ранее Пекин активно накапливал сырье в своих стратегических запасах. Это помогло стране частично смягчить последствия перебоев с поставками из-за войны на Ближнем Востоке.
Однако в июне импорт резко сократился:
- закупки нефти упали на 41,3% в годовом исчислении – до 7,12 миллиона баррелей в сутки – самого низкого показателя с октября 2016 года;
- Загрузка нефтеперерабатывающих заводов вообще опустилась до минимума за десятилетие – 57,72%.
Дальнейшее восстановление импорта Китаем будет зависеть от цен на нефть и развития ситуации на Ближнем Востоке.
Таким образом, корректируя цены на бензин и дизельное топливо, Пекин пытается найти баланс между высокими мировыми ценами на нефть, сокращением импорта и необходимостью сохранить стабильные поставки топлива внутри страны.
Напомним, после начала войны США против Ирана цены на топливо в Китае взлетели. Власти даже вводили временные ограничения на рост розничных цен на бензин и дизельное топливо.
А в начале июля Пекин снизил цены на топливо на 950 и 915 юаней за тонну соответственно. Тогда это было самое значительное снижение почти за шесть лет.