Война в Иране вновь приводит к росту цен: Китай готовит сюрприз для водителей

С субботы, 18 июля, Китай повысит внутренние цены на бензин и дизельное топливо. Такое решение власти приняли в связи с ростом мировых цен на нефть.

Как вырастут цены на топливо в Китае

Об этом сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC), пишет Reuters.

Согласно ее решению, предельные розничные цены на топливо в Китае вырастут следующим образом:

бензин подорожает на 300 юаней, или 44,28 доллара за метрическую тонну;

дизельное топливо подорожает на 290 юаней, или примерно 43 доллара за тонну.

Комиссия пояснила, почему мировые цены на сырую нефть из-за нового витка войны на Ближнем Востоке выросли, поэтому она вынуждена корректировать цены на топливо внутри страны.

Следует понимать, почему NDRC пересматривает и корректирует официальные цены на бензин и дизельное топливо каждые 10 рабочих дней. Поэтому она оперативно реагирует на повышение стоимости нефти.

Почему Китай сократил импорт нефти

Из-за высоких цен Китай также резко сократил закупки нефти.

Ранее Пекин активно накапливал сырье в своих стратегических запасах. Это помогло стране частично смягчить последствия перебоев с поставками из-за войны на Ближнем Востоке.

Однако в июне импорт резко сократился:

закупки нефти упали на 41,3% в годовом исчислении – до 7,12 миллиона баррелей в сутки – самого низкого показателя с октября 2016 года;

Загрузка нефтеперерабатывающих заводов вообще опустилась до минимума за десятилетие – 57,72%.

Дальнейшее восстановление импорта Китаем будет зависеть от цен на нефть и развития ситуации на Ближнем Востоке.

Таким образом, корректируя цены на бензин и дизельное топливо, Пекин пытается найти баланс между высокими мировыми ценами на нефть, сокращением импорта и необходимостью сохранить стабильные поставки топлива внутри страны.

Напомним, после начала войны США против Ирана цены на топливо в Китае взлетели. Власти даже вводили временные ограничения на рост розничных цен на бензин и дизельное топливо.

А в начале июля Пекин снизил цены на топливо на 950 и 915 юаней за тонну соответственно. Тогда это было самое значительное снижение почти за шесть лет.