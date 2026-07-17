Як зростуть ціни на пальне в Китаї

Про це повідомила Національна комісія з розвитку і реформ Китаю (NDRC), пише Reuters.

За її рішенням, граничні роздрібні ціни на пальне у Китаї зростуть таким чином:

бензин здорожчає на 300 юанів, або 44,28 долара за метричну тонну;

дизель підскочить у ціні на 290 юанів, або приблизно 43 долари за тонну.

Комісія пояснила, що світові ціни на сиру нафту через новий виток війни на Близькому Сході зросли, тому вона змушена коригувати ціни на пальне всередині країни.

Варто розуміти, що NDRC переглядає офіційні ціни на бензин і дизель кожні 10 робочих днів. Тому оперативно реагує на підвищення вартості нафти.

Чому Китай скоротив імпорт нафти

Через високі ціни Китай також різко скоротив закупівлі нафти.

Раніше Пекін активно накопичував сировину у своїх стратегічних запасах. Це допомогло країні частково пом'якшити наслідки перебоїв із постачаннями через війну на Близькому Сході.

Однак у червні імпорт різко просів:

Закупівлі нафти впали на 41,3% у річному вимірі – до 7,12 мільйона барелів на добу – найнижчого показника з жовтня 2016 року;

Завантаження нафтопереробних заводів взагалі опустилося до мінімуму за десятиліття – 57,72%.

Подальше відновлення імпорту Китаєм залежатиме від цін на нафту та розвитку ситуації на Близькому Сході.

Таким чином, коригуванням цін на бензин і дизель Пекін намагається балансувати між високими світовими цінами на нафту, скороченням імпорту та необхідністю зберегти стабільне постачання пального всередині країни.

Нагадаємо, після початку війни США проти Ірану пальне в Китаї різко здорожчало. Влада навіть запроваджувала тимчасові обмеження на зростання роздрібних цін на бензин і дизель.

А на початку липня Пекін зменшив ціни на пальне на 950 і 915 юанів за тонну відповідно. Тоді це було найбільше зниження майже за шість років.