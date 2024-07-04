Украина готовится к новому росту цен на топливо: почему и когда это произойдет

Стоимость топлива в Украине может вырасти уже в ближайшее время. В большей степени это связано с введением новых акцизов на топливо.

На сколько вырастет стоимость топлива в Украине

Пока неясно, с какого момента будут действовать новые налоговые ставки на топливо, из-за того, что законопроект еще не прошел все этапы принятия. Впрочем, уже проголосовали за альтернативный законопроект со сниженными акцизами на сжиженный автомобильный газ.

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Как объясняет эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, во время разговора с 24 Каналом, что если во втором чтении будет окончательно одобрен альтернативный проект закона, тогда цены на бензин на АЗС могут вырасти ориентировочно на 2 гривны за литр, а на дизтопливо – на 1 гривну за литр. Причем повышение будет происходить в течение нескольких недель.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Конечно, что трейдеры не будут сразу поднимать на две гривны цены. Они растянут этот рост. Но не до конца года. Вероятно, на несколько недель от начала действия соответствующих норм.

В то же время цены на сжиженный газ могут вырасти где-то на 50 копеек. Однако, как отмечает эксперт, цены вырастут не только из-за повышения налогов, но и вследствие других факторов.