Цены на топливо в Украине могут вырасти: АЗС готовятся к повышению

В Украине ожидается рост цен на топливо из-за планируемого повышения акцизных сборов. Это может оказать значительное влияние на стоимость топлива на рынке, что в свою очередь отразится на транспортных расходах и стоимости товаров и услуг.

На сколько вырастет стоимость горючего

Как отметил экономист Олег Пендзин, в Украине цена бензина вырастет на 8 – 9 гривен за литр из-за повышения акцизов. Прогнозируется, что это подорожание будет постепенным и продлится до 2028 года.

Читайте также: Как повышение налогов и акцизов повлияет на цены в Украине

В ближайшем будущем, по словам эксперта, из-за повышения акцизов топливо подорожает несущественно – примерно на 1 – 1,5 гривны за литр. Пендзин также подчеркнул, что это повышение может остаться незамеченным для украинцев. Сейчас основное влияние на стоимость горючего в Украине имеют цены в Европе.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Рост на 8 – 9 гривен будет к 2028 году. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 до 242 евро. Такой рост добавит 1 – 1,5 гривны за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно добавит 8 – 10 гривен. Но сейчас 1 – 1,5 гривны мы не услышим, потому что мы зависимы от стоимости закупки бензина в Европе.

Как отмечают в НБУ, из-за эффекта базы сравнения, а также налоговые изменения, подорожание топлива в ближайшие месяцы значительно замедлится – с 25,5% в июне до 12% в декабре.

НБУ объясняет, что краткосрочное давление на снижение цен на топливо будет обусловлено большим предложением из-за наличия запасов. Однако, с постепенным их исчерпанием, цены на топливо вырастут в конце 2024 года – в начале 2025 года.