На скільки зросте вартість пального

Як зазначив економіст Олег Пендзин, в Україні ціна бензину зросте на 8 – 9 гривень за літр через підвищення акцизів. Прогнозується, що це подорожчання буде поступовим і триватиме до 2028 року.

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У найближчому майбутньому, за словами експерта, через підвищення акцизів пальне подорожчає несуттєво – приблизно на 1 – 1,5 гривні за літр. Пендзин також підкреслив, що це підвищення може залишитися непоміченим для українців. Нині основний вплив на вартість пального в Україні мають ціни в Європі.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Зростання на 8 – 9 гривень буде до 2028 року. Зараз у нас збільшення йде невелике. Акциз на тонні бензину зростає з 213 до 242 євро. Таке зростання додасть 1 – 1,5 гривні за літр. До 2028 року у нас буде акциз 359 євро на тонні, це фактично європейська цифра. Воно дійсно додасть 8 – 10 гривень. Але зараз 1 – 1,5 гривні ми не почуємо, тому що ми залежні від вартості закупівлі бензину в Європі.

Як зазначають в НБУ, через ефект бази порівняння, а також податкові зміни, подорожчання пального найближчими місяцями значно сповільниться – з 25,5% у червні до 12% у грудні.

Зауважте! НБУ пояснює, що короткостроковий тиск на зниження цін на пальне буде зумовлений великою пропозицією через наявність запасів. Проте, з поступовим їх вичерпанням, ціни на пальне зростуть наприкінці 2024 року – на початку 2025 року.